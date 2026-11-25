Un helicóptero de la Fuerza Aérea turca se estrelló durante un vuelo de entrenamiento en el oeste de Turquía. Según informó el Ministerio de Defensa murieron los cinco tripulantes.

De acuerdo con AP se trata del segundo accidente aéreo que afecta a las Fuerzas Armadas turcas en dos semanas.

Según el Ministerio, el AS-532 Cougar cayó después de despegar de la Base Principal de Reactores de la fuerza aérea. “Un helicóptero perteneciente a nuestra fuerza aérea, que despegó de Eskisehir con fines de entrenamiento, se ha estrellado”, indicó el ministerio en un comunicado.

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Tras la noticia, las Fuerzas Armadas continúan con las operaciones de búsqueda y de rescate. Según AP, el accidente ocurrió cerca de Yorukakcayir, una localidad ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Eskisehir.

Por el momento, el Ministerio no informó las causas que provocaron la caída del helicóptero durante el vuelo de entrenamiento.

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El accidente anterior ocurrió el pasado 12 de noviembre. Otro helicóptero S-70 se estrelló en la provincia oriental de Malatya, y provocó la muerte de los cuatro militares que viajaban a bordo.

El 19 de noviembre, el Ministerio de Defensa informó que la investigación para determinar las causas de aquel accidente continúa abierta.