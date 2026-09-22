Un adolescente abrió fuego con una escopeta este lunes frente a una escuela secundaria en Turgutlu, en la provincia de Manisa, al oeste de Turquía, y dejó un saldo de 11 estudiantes heridos, dos de ellos en estado grave.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana, en las inmediaciones del establecimiento educativo, según confirmaron las autoridades locales.

El atacante, identificado como H.O., de 15 años, según el sitio Mynet, disparó sin motivo aparente y luego intentó huir, pero fue rápidamente detenido por la policía y puesto bajo custodia.

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“Once estudiantes resultaron heridos, dos de ellos de gravedad”, informó el ministro de Justicia, Akin Gurlek, quien detalló que también fueron arrestados los padres y el abuelo del menor en el marco de la investigación.

Medios locales difundieron imágenes del joven captadas por cámaras de seguridad que lo muestran antes y después del ataque.

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ACTUALIZACIÓN — Tiroteo en Turgutlu (Manisa): el atacante ha sido detenido, sube la cifra de heridos



Nuevos datos sobre el tiroteo de esta mañana frente al instituto Inci Uzmez, en Turgutlu (Manisa, oeste de Turquía):



El atacante ha sido detenido por las fuerzas de… pic.twitter.com/weAwcBcsyo — Desde Fuera (@DesdeFueraES) September 22, 2026

En los videos, se ve a H.O. caminando con un rifle en la mano y revisando el arma. Poco después, fue captado por las cámaras huyendo.

Según algunas versiones, el ataque estaría vinculado a una disputa previa entre estudiantes del colegio.

Un vecino declaró a Mynet que escuchó un ruido y fue a la puerta de su casa. “En ese momento, el atacante salió corriendo hacia una calle lateral con un rifle en la mano”, sostuvo.

Ahmet Sökmen, otro vecino, dijo que el alumno de noveno grado “profería insultos y gritaba”.

“No pudimos intervenir porque llevaba un rifle”, agregó un tercer testigo, Mehmet Erduysak, que se despertó por el ruido de los disparos.

Los tiroteos en centros educativos son inusuales en Turquía, aunque en abril se registraron dos ataques similares en el sur del país que provocaron una fuerte reacción pública.

El episodio de este lunes volvió a encender la preocupación por la seguridad en las escuelas y la circulación de armas.

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El gobierno provincial de Manisa indicó que, tras el ataque, se reforzó la seguridad en la zona del colegio para evitar nuevos incidentes y garantizar la tranquilidad de la comunidad educativa.

De acuerdo con estimaciones de una fundación local, en Turquía circulan decenas de millones de armas de fuego, la mayoría de ellas de manera irregular. Este dato agrava la preocupación por la facilidad de acceso a armamento, especialmente entre los jóvenes.

La investigación sigue en curso y las autoridades buscan determinar el origen del arma utilizada y los motivos detrás del ataque.