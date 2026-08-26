La Justicia de Tucumán investiga si un hombre mató a su hijo de ocho años y luego se quitó la vida. El hecho fue descubierto por los dos hijos mayores de edad del hombre.

Según detalló el fiscal a cargo, Carlos Sale, en declaraciones a la prensa, el hombre de 38 años -identificado como Oscar Mauricio Sosa- le envió un mensaje a sus hijos mellizos de 18 años cerca de las 4 de la madrugada para que fueran esta mañana a la casa a verlo.

Los jóvenes llegaron a las 8.30 y se encontraron con una dramática escena en el lugar. En medio de la desesperación, llamaron inmediatamente a la Policía.

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Los efectivos se acercaron a la propiedad y notaron que no había signos de violencia, por lo que comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto filicidio seguido de suicidio. Horas más tarde encontraron una carta de despedida en la que Sosa explicaba los motivos detrás de su decisión.

De acuerdo a lo que precisó el fiscal, el hombre le habría dado pastillas al nene: “Sufría un autismo severo y confesó que después de darle las pastillas, procedió a quitarse la vida porque no podía soportar que nadie lo cuidara”.

“Mi hijo no sufrió, lo más importante de mi vida es mi hijo. Lo más caro de mi vida es mi hijo y tuve que hacer esto. Le di todas las pastillas y no sintió nada, se durmió”, habría escrito el hombre.

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El fiscal indicó que el hombre se encontraba cumpliendo un arresto domiciliario por una causa penal en Córdoba: “Estaba citado a viajar para un juicio. Aparentemente no se hacían cargo del chiquito y él era el único que estaba a cargo, pero no podía salir de su casa y el nene necesitaba salir, ir a caminar, recrearse”.

En ese sentido, las autoridades señalaron que Sosa se había separado de su pareja -y madre de su hijo- hacía dos meses y no mantenían diálogo.

Durante la tarde finalizarán los peritajes de la Policía e investigadores en la casa, que buscan reconstruir qué pasó en las horas previas al brutal hecho. A su vez, se espera que el miércoles se lleven a cabo las autopsias para confirmar la causa de muerte.