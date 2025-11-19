Una nueva ofensiva rusa volvió a sacudir a Ucrania en la noche del 19 de noviembre. Al menos 25 personas murieron y otras 73 resultaron heridas tras un ataque en la ciudad de Ternópil, ubicada en el oeste del país. Entre las víctimas fatales se encuentran tres niños, mientras que 15 menores figuran entre los lesionados, según informó el Servicio de Emergencias ucraniano.

La magnitud del ataque obligó a activar la alerta aérea en todo el territorio ucraniano, mientras distintas autoridades regionales pidieron a la población extremar las medidas de precaución.

Bombardeos simultáneos en Ternópil y Járkiv

El presidente Volodimir Zelenski se pronunció a través de sus redes sociales, en momentos en que mantiene una gira por Europa para reforzar el apoyo militar a su país. Mientras tanto, en el este, la región de Járkiv también fue blanco de drones rusos, dejando al menos 36 heridos, según información de las autoridades locales.

Inquietud por los ataques contra infraestructura energética

En los últimos meses, Rusia intensificó los ataques con drones y misiles contra la infraestructura energética ucraniana, una estrategia que genera fuerte preocupación ante la cercanía del invierno y las dificultades que enfrenta la población para mantener los servicios esenciales.

Las autoridades ucranianas continúan evaluando los daños mientras se mantiene la alerta por posibles nuevas ofensivas.