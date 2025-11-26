El estadio de Ferro bailó hasta que no dio más durante el fin de semana pasado. Fueron dos noches al hilo de música, euforia y comunión con el público al ritmo de las canciones de Miranda!. Pero cuando las luces se apagaron y los fanáticos aún coreaban los últimos versos, un mensaje parpadeó en las pantallas gigantes: “20 de diciembre, último show hasta 2027”. El eco de esas palabras no tardó en transformarse en incertidumbre y conjeturas. ¿Qué pasará con el dúo formado por Ale Sergi y Juliana Gattas que atraviesa el mejor momento en sus 25 años de carrera?

La bomba la destapó el periodista Ángel De Brito desde el micrófono de Bondi Live: “Está confirmada la información que venía dando, que es la separación de Miranda! hasta próximo aviso”. El conductor, desde su lugar habitual de primicias y revelaciones, fue contundente: “Ustedes saben que les queda un show más, de la que para mí es la mejor banda pop de la Argentina desde Virus, pero ayer se filtró que se despedían”.

El comentario rebotó en todas las redacciones y redes sociales. Un dato curioso había llamado la atención incluso antes de la confirmación: al terminar el último espectáculo, el público vio ese aviso inequívoco: “20 de diciembre, último show hasta 2027”, en referencia al tercero de los shows pautados en el estadio de Caballito por la alta demanda del público. La sorpresa fue aún mayor teniendo en cuenta el presente del dúo formado por Ale Sergi y Juliana Gattas. Llenos totales, giras internacionales, premios y la frescura intacta de sus sonidos pegadizos. Y hasta Dua Lipa cantando sus canciones. ¿Cómo se justifica una pausa tan larga en el momento de mayor reconocimiento?

“El año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario. Ojalá que sea para hacer música nueva, pero la versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía”. El periodista detalló lo que presenció en el último show de Ferro: “Juliana estaba como de muy mal humor, evidentemente fallaba algo que le molestaba”.

La pausa, sea separación o estrategia, toma a todos por sorpresa. La posibilidad de una despedida, aunque sea momentánea, encendió las alarmas en el pop nacional. Según pudo saber Teleshow, la proyección para el año próximo es más relajada en cuanto a los conciertos en vivo luego de un calendario muy cargado con el objetivo de trabajar en el nuevo material. Por lo pronto, la agenda de Miranda! sigue su curso y tiene dos conciertos pautados para el año próximo, tal como lo informan sus redes oficiales.

La próxima parada para el dúo será el Benidorm Fest 2026, que tendrá lugar entre el 10 y el 14 de febrero en el Palacio de Deportes L’Illa de Benidorm, España. Lejos del hermetismo local, las noticias que llegan desde allí tienen otro tono: colaboración y aventura. Miranda! se suma al festival junto a bailamamá, el nuevo proyecto personal de Óscar Ferrer, vocalista de Varry Brava, en una apuesta conjunta que ilusiona a propios y extraños.

Durante la presentación de los artistas del certamen de RTVE, Ale Sergi reveló a Infobae España: “Teníamos ganas de venir y llamamos a Óscar, con quien ya habíamos compartido estudio, escenarios, bares… Se nos apareció como bastante natural juntarnos, hacer una canción y presentarnos”. Para el dúo argentino, el festival representa mucho más que una fecha en la agenda; es la oportunidad de experimentar y “jugar” con nuevas fórmulas, aprovechando la visibilidad en el público español.

“Lo visual que es este festival tiene mucho que ver con nuestro proyecto”, apuntó Juliana Gattas. Mientras tanto, Óscar Ferrer reveló el sentido de esta alianza: “Tengo un nuevo proyecto más personal que se llama bailamamá y es una manera también de diversificar y oxigenarme un poco de Varry Brava. Para mí es un orgullo estar con un referente como Miranda! Nos escuchamos desde que teníamos dieciséis años y es muy importante para mí estar aquí, disfrutando con ellos”.

Para el dúo argentino, el festival ofrece la chance de expandirse hacia nuevos públicos. Gattas lo dijo sin rodeos: “Claramente es eso también, ampliar y darnos a conocer aún más en España”, al reconocer además que ambos son “fans de la cultura y del pop español”.

Con la agenda ardiente y las emociones a flor de piel, Miranda! enfrenta un año de descanso —o de replanteo— luego de un 2025 intenso, plagado de shows, medios y exposición. ¿Será el adiós definitivo o solo una pausa para regresar con más fuerza? El tiempo lo dirá. Por ahora, sus fans solo saben esto: el 20 de diciembre, Ferro será testigo del último grito del pop argentino en su tierra natal hasta 2027.