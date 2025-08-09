Tres personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido en la emblemática Times Square de la Ciudad de Nueva York en la madrugada del sábado, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

Una persona fue detenida y permanece bajo interrogatorio por la balacera registrada a la 1:20. Hasta el momento, las autoridades no han presentado cargos.

Un video divulgado en redes sociales mostró a la multitud huyendo y a los agentes de policía rodeando un automóvil mientras auxiliaban a los heridos que permanecían en el suelo. Varios de ellos han sido hospitalizados; según la policía, sus lesiones no representan un peligro para sus vidas.

El presunto atacante, un joven de diecisiete años, fue detenido en el lugar y la policía recuperó el arma utilizada. Dado su edad, el nombre del sospechoso se mantuvo bajo reserva y hasta el momento no se presentaron cargos.

🚨MUNDO: Três pessoas ficaram feridas em um tiroteio em Times Square.



As vítimas, de 18, 19 e 65 anos, estão estáveis no hospital. Um adolescente de 17 anos foi preso e a arma foi apreendida. O caso começou após uma discussão com uma das vítimas. pic.twitter.com/7KMiTQAJgi — CHOQUEI (@choquei) August 9, 2025

El tiroteo generó pánico entre los transeúntes en las inmediaciones del Hard Rock Cafe. Numerosas personas huyeron apresuradamente tras escuchar las detonaciones, en medio de una situación caótica.

Un amplio despliegue policial arribó para controlar la emergencia, mientras los servicios de emergencia asistían a las víctimas. Un herido fue evacuado en camilla hacia una ambulancia.

Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Bellevue, donde permanecen en condición estable.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el incidente.

Este hecho se produce mientras la ciudad ha registrado una baja histórica en la violencia armada este año. Hasta el 3 de agosto, Nueva York reportó la menor cantidad de tiroteos en décadas y un descenso del 23% respecto al año anterior.