Un adolescente de 17 años falleció en Melchor Romero tras recibir una descarga eléctrica mientras calentaba agua en su vivienda de la calle 163 entre 526 y 527. La víctima fue identificada como Franco Richar Vique Huallpa, de nacionalidad boliviana.

Cómo ocurrió el accidente

Según relató su hermano, Franco estaba calentando agua en un fuentón mediante una resistencia eléctrica para bañarse cuando sufrió la descarga. Fue trasladado de urgencia al Hospital Alejandro Korn, donde ingresó ya sin vida.

Puede interesarte

Investigación en curso

Personal de la Comisaría 14ª preservó la vivienda para las pericias. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 8 de La Plata, a cargo de Martín Almiron, bajo la carátula “Averiguación causales de muerte”.

Los peritos trabajan para determinar con exactitud cómo se produjo la descarga eléctrica que terminó con la vida del adolescente.