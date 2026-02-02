La víctima sufrió un hematoma cerebral y será trasladado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría por la gravedad del cuadro. Investigan a los responsables de la agresión.

Un adolescente de 17 años, que estaba de vacaciones con su familia en Pinamar, fue víctima de una brutal golpiza. La Justicia analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar al agresor.

El violento ataque ocurrió esta madrugada, entre las 5:30 y las 6, en el estacionamiento del muelle de la ciudad balnearia. La víctima Thiago estaba junto a dos amigos -también menores de edad- al lado del auto de sus padres, que pescaban en la zona.

Los investigadores corroboraban el relato de uno de los adolescentes, que aseguró que un grupo de jóvenes agredieron a la víctima y luego escaparon del lugar al ver que se acercaba un patrullero. Para comprobar si así ocurrió el ataque, el análisis de las cámaras de seguridad será clave.

Luego de la golpiza, el adolescente fue hasta el muelle para alertar a sus padres, que lo trasladaron en su vehículo al Hospital Municipal de Pinamar. Allí fue atendido e internado hasta la tarde del sábado, cuando los médicos resolvieron su derivación por la gravedad del cuadro.

Según se pudo saber, Thiago presenta un hematoma cerebral no quirúrgico, por lo que necesita atención de mayor complejidad. Por ese motivo, será ingresado en las próximas horas al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.

Luego de la denuncia realizada por la familia, intervino el fiscal Juan Pablo Calderón, del Departamento Judicial de Pinamar, quien ordenó una serie de medidas para localizar a los responsables del ataque.

Investigación

En un principio, la versión aportada por los amigos de la víctima indicaba que Thiago había sido agredido por una patota en el estacionamiento del muelle, donde estaba junto a dos amigos, ambos menores de edad, y los padres de la víctima, que habían ido a pescar al lugar.

Sin embargo, durante las últimas horas la investigación dio un vuelco. La Sub DDI de Pinamar detectó inconsistencias entre los relatos de los amigos de Thiago y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.

Ante las contradicciones, incluso en las descripciones de presuntos agresores, los dos menores que lo acompañaban, de 14 y 17 años, finalmente confesaron que no existió un ataque de terceros. Reconocieron que el mayor de ellos fue quien golpeó a Thiago tras un altercado entre ambos.

Por este motivo, la Policía detuvo al amigo de 17 años, quien será indagado en las próximas horas por el fiscal Juan Pablo Calderón.

“Me mintieron. Estoy triste y decepcionado con ellos. Los conozco de nacimiento a los dos”, lamentó Sebastián, el padre de Thiago, tras conocer la verdad. En diálogo con Crónica TV, el padre comentó qué sucedió: “Estaban jugando de mano y el otro (el menor de 17 años) se calentó y le pegó a mi hijo”.

También contó que habló con el agresor y le pidió explicaciones: “Le pregunté por qué no me lo dijo de entrada y se puso a llorar”.

Luego del ataque y debido a las heridas que presentaba, a Thiago lo llevaron rápidamente al Hospital Municipal de Pinamar. Allí permaneció internado hasta la tarde del sábado, cuando fue derivado al Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría para recibir atención especializada. Según indicaron desde el Ministerio de Salud bonaerense, el joven presenta un hematoma cerebral no quirúrgico.

Antes del giro en la causa, Lucía, la madre de Thiago, había hablado sobre el estado de su hijo: “Mi hijo está en terapia intensiva. Tiene hundimiento y fractura en el cráneo, toda la cara hinchada, los dos ojos los tiene casi cerrados. Le dieron una paliza terrible”.