Una escena profundamente emotiva se vivió en la provincia de San Luis, donde un adolescente concretó su adopción y protagonizó un momento que conmovió a todos los presentes. Thiago aceptó formalmente a Gabriela y José como sus padres durante una audiencia judicial que marcó el cierre de un proceso cargado de expectativas y afecto.

Ante la consulta de la jueza de Familia N°1, Natalia Giunta, quien le preguntó si deseaba integrarse a su nueva familia, el joven respondió con una frase simple pero contundente: “obvio que sí”. Su reacción espontánea reflejó la convicción y el vínculo ya construido con quienes lo eligieron como hijo.

El momento fue registrado y luego compartido en redes sociales por la flamante madre, quien expresó su emoción por la concreción del proceso. “Hoy somos legalmente papás nuevamente, aunque ya hace más de seis meses nos escogimos”, escribió, destacando que el lazo afectivo ya existía mucho antes de la formalización judicial.

En su mensaje, también subrayó la importancia del acompañamiento recibido durante todo el proceso y el rol de quienes ayudaron a que el adolescente se sintiera contenido e integrado. Remarcó que la adopción no es un camino individual, sino colectivo, que requiere compromiso, empatía y apoyo constante.

La emoción fue compartida por todos los presentes, incluida la magistrada. “Lloré, lloraron y también la jueza lloró, porque todos los niños y adolescentes merecen ser amados, cuidados y valorados”, relató la mujer.

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El caso pone en evidencia la relevancia del acompañamiento institucional y social en los procesos de adopción, así como el impacto que tiene garantizar el derecho de niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar que les brinde contención, afecto y oportunidades.