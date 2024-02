Jorge Roa, alcalde de la localidad Florida, ubicada en el sur de Chile, se suicidó luego de chocar su auto bajo los efectos del alcohol y renunciar a su cargo por redes sociales, confirmó la fiscalía este lunes. En su carta pública donde dimitía a su cargo y aceptaba la responsabilidad del hecho, había expresado que cometió "un error tremendo" y que "como autoridad comunal debo pagar".

Según trascendió, el mandatario, de 68 años, chocó su vehículo contra una vivienda el sábado y un examen de alcoholemia arrojó que Roa tenía 1,27 gramos de alcohol en sangre. Tras el accidente, no huyó del lugar y se sometió a todos los controles policiales, por lo cual estuvo detenido durante unas horas. Sin embargo, fue liberado debido a que no hubo víctimas ni daños mayores, indicó una fuente de la fiscalía a AFP.

Luego del accidente, publicó el domingo un mensaje en su cuenta de Facebook donde admitía la responsabilidad por el episodio: "Cometí un error tremendo. Infringí la ley y como autoridad comunal debo pagar y dar cuenta de ello". Y agregó: “No tengo autoridad moral para seguir en mi cargo. Me juzgó y condenó mi familia".

Roa relató que, tras participar de una actividad solidaria, tomó su auto personal y estuvo compartiendo "con varios amigos y amigas" antes de chocar. Además, negó haber huido del lugar del hecho y aclaró que esperó a que las autoridades procedieran. “Seguí todas las instrucciones y me sometí a todos los controles esa noche”, precisó.

Asimismo, dio detalles de su salud, asegurando que no “se encontraba bien ni física ni psicológicamente”. Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza”, expresó.

Este lunes, Roa fue encontrado sin vida en su hogar en Florida, un pueblo de poco más de 10.000 habitantes en la región del BioBío, ubicada a unos 500 km al sur de Santiago, confirmó la fiscalía. Las autoridades acordonaron el lugar de los hechos y se encuentran a la espera de las pericias correspondientes.

El deceso fue confirmado también por la presidenta de la Democracia Cristiana en el BioBío, María Carolina Inostroza, quien indicó que “luego de producirse un accidente de tránsito donde él estuvo involucrado, había anunciado por redes sociales y algunos medios que iba a renunciar a su cargo de alcalde”, según consigna una nota de Radio Bío Bío. “Nos acabamos de enterar que se quitó la vida en su domicilio en la comuna de Florida”, agregó.

Jorge Roa llevaba once años en su cargo y era militante de la democracia cristiana. El hombre estaba casado y tenía dos hijos. Era profesor de Educación Básica, especialista en Administración Educacional y Magister en Gestión y Administración Educacional. En el ámbito académico había sido galardonado con el Premio Nacional de Excelencia Docente en 2001, y había obtenido una pasantía para perfeccionarse en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, en 2002.

Según información del propio Municipio, comenzó su docencia en Santiago, donde ejerció durante seis años. Cuando llegó a la comuna de Florida en 1985, fue asignado a la Escuela Rural de San Antonio de Cuda, donde impartió clases cerca de un año.

Al año siguiente, fue trasladado a la Escuela de Cancha Los Monteros, en la cual permaneció dos años. Además, fue secretario de varias Juntas de Vecinos y fue presidente durante dos años de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Florida.

En 2004 fue elegido Concejal de Florida, cargo para el que fue reelecto en 2008 por un nuevo periodo, completando así ocho años en esta labor. Al momento del accidente, Roa se encontraba en su tercer mandato consecutivo en la alcaldía sin posibilidad de repostularse, según la legislación vigente.

