Al menos cuatro personas murieron y varias permanecen desaparecidas tras una avalancha que golpeó el campamento base de la montaña Himlung Himal, en el centro de Nepal. El incidente ocurrió mientras personal de apoyo y sherpas preparaban el terreno para una expedición de los Emiratos Árabes Unidos, prevista para el 1 de octubre.

🇳🇵 Una gran sección de la ladera de una montaña se derrumba sobre un río en Nepal tras un masivo deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/EsFo8iw3W1 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

La Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal confirmó este lunes la recuperación de cuatro cuerpos y señaló que las tareas de búsqueda continúan en la zona. Por su parte, Barun Bhandari, gerente general de Himalayan Holidays, la empresa organizadora, informó que al menos seis nepalíes que integraban el equipo de apoyo se encuentran desaparecidos. “Estamos absolutamente devastados. Esta mañana nos enteramos que seis o siete miembros de nuestro equipo están desaparecidos, pero aún no hemos podido confirmar el número exacto. Es la primera vez que se produce una avalancha como esta en esta zona exacta”.

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Bhandari explicó que, aunque el terreno en el campamento base es mayormente llano, la montaña resulta impredecible. El equipo, compuesto por sherpas, personal de cocina y tripulación, había llegado al lugar el 18 de septiembre para instalar tiendas de campaña y fijar cuerdas de escalada. Actualmente, la empresa coordina con la oficina de turismo de Nepal el envío de un helicóptero de rescate, aunque las intensas lluvias y la lejanía del sitio dificultan las comunicaciones y las operaciones.

🇳🇵 Un enorme desprendimiento de tierra provocó el colapso de una sección de montaña en Nepal.



Videos grabados por residentes muestran el momento en que la montaña se derrumba, generando alarma entre los habitantes. pic.twitter.com/dypCWj0Llw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 28, 2026

Este suceso ocurre en un contexto de inestabilidad climática en la región, donde rigen alertas meteorológicas severas. Recientemente, el Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza suspendió los permisos de acceso a las áreas de Annapurna y Manaslu entre el 24 y el 26 de septiembre debido a las precipitaciones. Este episodio se suma a la reciente catástrofe provocada por el colapso de un glaciar en la frontera entre Nepal y China, que dejó un saldo de 1.300 muertos y más de 5.000 desaparecidos.