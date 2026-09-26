Una salida escolar terminó en tragedia en el Lake Macbride State Park, en Iowa, Estados Unidos, cuando una maestra y un alumno de quinto grado murieron tras caer al agua durante una excursión. La docente, identificada como Hannah Jorgensen, de 24 años, trabajaba en la Borlaug Elementary. Su cuerpo fue hallado el martes por la tarde en el Coralville Reservoir.

Más de 25 horas después, los equipos de buceo recuperaron el cuerpo de Ahmed Osman, el estudiante de 10 años, en el mismo sector. El grupo participaba de una actividad denominada School of the Wild en el área de recreación natural. Según el padre del menor, el niño se acercó al lago y cayó al agua, momento en el cual la maestra se arrojó para intentar salvarlo. Pese a sus esfuerzos, ambos fallecieron.

La búsqueda de los cuerpos movilizó a la Johnson County Metro Dive Team, bomberos locales, el Departamento de Recursos Naturales de Iowa, la Patrulla Estatal, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. y personal médico. El operativo se extendió por más de un día.

El distrito escolar emitió un comunicado oficial sobre el hecho: “La ausencia de Hannah y Ahmed se sentirá en las aulas y pasillos de Borlaug, en la vida de quienes los amaron y en toda nuestra comunidad escolar”.

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La institución educativa brinda actualmente apoyo y contención a los afectados. Por su parte, la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, envió sus condolencias a las familias y a toda la comunidad educativa.

Antes de su labor en Borlaug Elementary, Hannah Jorgensen se desempeñó en la escuela Garner Elementary de North Liberty. Sus colegas la recordaron como una educadora excepcional, destacando su presencia tranquila y su dedicación constante hacia los estudiantes. La investigación sobre las circunstancias del hecho sigue en curso.