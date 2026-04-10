La policía encontró varias armas blancas en la mochila del adolescente de 17 años y el Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y Familia intervino con ayuda psicológica y medidas de resguardo

Un alumno de 17 años fue retirado del colegio tras detectarse que llevaba un cuchillo de cocina de 30 centímetros, junto con otros objetos, de acuerdo con información confirmada por fuentes policiales. El hecho ocurrió el jueves 9 de abril en la Escuela N°16 “Teresa Cavero Tagle” de Chilecito, provincia de La Rioja.

La intervención se inició cuando el director del establecimiento alertó a la Comisaría Segunda sobre la situación. Tras la denuncia, la jueza subrogante María Florencia Alfonso del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°1 dispuso revisar la mochila del menor en presencia de testigos. Cuando la policía revisó las pertenencias del alumno, encontraron: un cuchillo tipo cocina, una piedra similar al cuarzo, un cúter, una pinza, un envase con alcohol isopropílico y un tornillo.

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Además, testimonios señalaron que el adolescente ya habría protagonizado episodios similares días antes. Dieron a conocer que el alumno llevó anteriormente, además del cuchillo, una presunta arma de fuego tipo revólver. Ante la situación, la jueza ordenó un allanamiento en su domicilio, en el barrio Padre Esteban Inestal, aunque el resultado fue negativo y no se halló ningún arma de fuego.

El Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y Familia intervino y entrevistó a la madre del menor. El abordaje incluyó la asistencia psicológica y la decisión de que el joven permanezca al cuidado de una tía paterna en Nonogasta hasta que se presente junto a sus padres ante el organismo de protección. El caso se investiga como presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal y permanece bajo jurisdicción del fuero de Niñez, Adolescencia y Familia.