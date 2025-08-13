Nueva serie de Netflix
"Un amor de persona": el emotivo recuerdo de parte del elenco de "En El Barro" a Locomotora Oliveras
La serie spin-off de "El marginal", fue dirigida por Alejandro Ciancio y producida por Sebastián Ortega. La serie se estrena en Netflix el 14 de agosto.
En la conferencia de prensa y presentación de "En El Barro", la nueva serie de Sebastián Ortega para Netflix recordaron a Alejandra "Locomotora" Oliveras" y su paso por la ficción que es el spin off de "El Marginal".
El pasado lunes 28 de julio, murió Alejandra "Locomotora" Oliveras a los 47 años. Fue una luchadora de la vida, que desde el deporte dio su mensaje de esperanza y fortaleza para los demás.
Este lunes 11 de agosto, tuvo lugar la presentación a los medios de "En El Barro", donde obviamente Locomotora Oliveras fue recordada tras su paso por la serie.
Unas emotivas palabras de Sebastián Ortega para definir a la fallecida ex boxeadora y entrenadora. "Lo que trajo Locomotora (a la producción) yo no lo había vivido nunca, fue increíble", dijo el director. Por su parte, Valentina Zenere, protagonista y novia de Ortega, sostuvo: "Mucha energía, una persona que iba y que venía. 'Qué desayunaste'. Decía 'me encantaría pensar como vos'. Un amor de persona".
La nueva serie de Netflix que expande el universo de “El Marginal”, estrena el próximo 14 de agosto y cuenta con la energética participación de la boxeadora argentina. En el video, Ana Garibaldi y Lorena Vega también contaron anécdotas de cómo fueron los días en el set con Locomotora.
La serie "En el barro", spin-off de "El marginal", fue dirigida por Alejandro Ciancio. La serie se estrena en Netflix el 14 de agosto.
Puede interesarte
Además, "En el barro" fue creada por Sebastián Ortega y producida por Underground y Telemundo Studios en colaboración con Netflix. El guion fue escrito por Martina López Robol, Andrés Pascaner, Martín Garabal e Ignacio Sánchez Mestre.