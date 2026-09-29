Roberto Yamil Ibrahim, un ciudadano argentino de 37 años y padre de dos hijos, se convirtió en el primer argentino en ser tomado prisionero de guerra en el conflicto que atraviesa Ucrania. Su captura ocurrió a mediados de agosto de 2026, tras haber sido reclutado bajo engaños para integrar las filas del ejército ruso.

Según la información difundida por el proyecto ucraniano Quiero Vivir, el hombre fue captado en abril de 2026 a través de un anuncio en Facebook que prometía un trabajo bien remunerado. Tras completar una solicitud, Ibrahim fue sumado a un grupo de WhatsApp donde se coordinaba el traslado de ciudadanos latinoamericanos hacia Rusia.

A pesar de no contar con pasaporte, el reclutador gestionó la documentación necesaria, incluyendo visados y pasajes. El 11 de abril de 2026, Ibrahim llegó a Moscú tras realizar escalas en Roma y Estambul. Allí fue recibido por reclutadores junto a otros ciudadanos de Colombia, Perú y México, para luego ser trasladado a un centro de entrenamiento en la región de Vorónezh.

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En mayo de 2026, el argentino fue enviado al frente de Lyman, donde se incorporó al 272º Regimiento de Fusileros Motorizados. El 6 de julio sufrió heridas en combate y pasó tres semanas internado. Sin haber recibido el alta médica definitiva, fue reasignado al 347º Regimiento de Fusileros Motorizados, una unidad compuesta por soldados heridos anteriormente.

Finalmente, a mediados de agosto de 2026, Ibrahim fue capturado por las fuerzas ucranianas. Actualmente, permanece en un campo de prisioneros de guerra junto a otros extranjeros que combatieron para las fuerzas rusas, de acuerdo con los datos reportados por el proyecto Quiero Vivir.