Un ciudadano argentino que visitó Francia en julio dio positivo por hantavirus de la cepa Andes y fue aislado con su familia en España. Lo informaron este jueves autoridades francesas y españolas.

El Ministerio de Sanidad de España confirmó que el viajero está aislado en su alojamiento en Galicia, en el noroeste del país. Además, informó que no es necesario que ingrese en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) porque está asintomático.

Según el Ministerio de Sanidad francés, el nuevo caso no está relacionado con el brote registrado en el crucero MV Hondius, que zarpó de Ushuaia el 1 de abril con destino a Cabo Verde y que dejó tres muertos y al menos 13 personas infectadas.

Cómo está el paciente argentino

El paciente argentino, con doble nacionalidad francesa, pasó por Francia durante la segunda quincena de julio y dio positivo en la cepa Andes, la única transmisible entre humanos y la misma que causó el brote del MV Hondius.

El paciente, ahora aislado junto a su familia en España, presentó pocos síntomas y actualmente no muestra ninguno, según las autoridades francesas.

Esta infección, transmitida inicialmente a los humanos por animales como roedores, puede causar graves problemas pulmonares y ser mortal en el 30-40% de los casos.

La presencia de la cepa Andes en este paciente fue confirmada este jueves por el Centro Nacional de Referencia del Instituto Pasteur para infecciones por este virus.

Poco después, el Ministerio de Sanidad español dijo en un comunicado que el paciente “se encuentra bien” y en aislamiento en su domicilio en Galicia.

En Francia, el paciente había acudido a los servicios médicos “por un cuadro respiratorio leve”. Las autoridades españolas están aplicando los protocolos correspondientes y rastreando los posibles casos de contacto.

En Francia no existe por el momento “un virus que se transmita de forma generalizada entre la población”, dijo el Ministerio francés en su comunicado. “Todas las medidas de gestión están en marcha para atender al paciente y reconstruir las etapas de su viaje”, precisó el ministerio.

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Fuentes del Ministerio de Sanidad español explicaron que tuvieron “conocimiento de que un ciudadano franco-argentino de viaje por Europa, y que en estos momentos se encuentra en territorio español, en Galicia, dio positivo en hantavirus a raíz de una muestra tomada hace unos días en Francia por un cuadro respiratorio leve”.

El paciente “acudió a los servicios médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente el país vecino identificó como hantavirus”, en concreto, de la variante Andes. Según las mismas fuentes, el turista “después viajó a España ya asintomático y por lo tanto ya no podía contagiar”.

Tanto desde el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) como desde los servicios de Salud Pública de Galicia se están realizando los estudios precisos para determinar qué acciones tomar.

La detección de este caso tiene lugar un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) diera por finalizado el brote del crucero MV Hondius, también de la variedad Andes, que se desató en abril y obligó a una compleja operación de evacuación de los ocupantes del buque en la española isla de Tenerife (océano Atlántico), tras registrarse tres muertes.

La variante Andes es un subtipo identificado como predominante en Chile y Argentina, especialmente en la Patagonia.