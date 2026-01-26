Un viaje de compras rápidas a Chile se convirtió en una pesadilla marcada por el delito para Nahuel, un joven mendocino de 23 años, quien denunció haber sido víctima de una estafa en pleno centro de Santiago tras intentar cambiar dólares estadounidenses en la vía pública.

Según el relato brindado por Nahuel al medio Las Últimas Noticias, la zona de Paseo Ahumada y la intersección con calle Huérfanos representó el escenario de la maniobra, en un área caracterizada por su alta circulación, la concentración de casas de cambio y la presencia constante de turistas.

De acuerdo al testimonio al diario chileno, desconocidos lo abordaron en ese sector con una promesa directa: “Nos endulzaron el oído y caímos”. El joven explicó que, bajo la oferta de un tipo de cambio “más conveniente que el de los locales formales”, los individuos lo guiaron por distintas galerías y escaleras hasta llegar a un recinto interno que simulaba una oficina de cambio.

En ese lugar recibió la instrucción de entregar los billetes con el pretexto de que debían “revisarlos”. Desde ese momento, la situación escaló rápidamente. “Todo ocurrió en cuestión de minutos: primero el ofrecimiento del supuesto mejor precio, luego el recorrido por galerías y escaleras, y finalmente la corrida con el dinero”, describió.

El monto sustraído ascendió a aproximadamente 3 mil dólares, cantidad que el joven había llevado al país únicamente para compras de electrónica, zapatillas y encargos solicitados por familiares. Una vez ejecutado el robo, Nahuel reaccionó y salió tras el ladrón. El recorrido incluyó corredores internos y la salida a la vía pública, donde la intervención de transeúntes modificó el desenlace inmediato del episodio.

“Se logró la detención de un individuo que integraba una banda organizada de estafadores, principalmente que actuaba en el Paseo Ahumada, donde existen casas de cambio en nuestra comuna”, detalló el Teniente Coronel Hugo Troncoso.

El relato de Nahuel a Las Últimas Noticias subrayó otro punto: “El engaño resultó creíble porque los involucrados se movían con naturalidad en una zona muy concurrida y utilizaban un discurso similar al de las casas de cambio”.

A pesar de que logró interceptar al sospechoso con la colaboración de peatones que presenciaron la fuga, el episodio dejó consecuencias personales inmediatas. Nahuel detalló que la situación lo dejó “en estado de shock” y, ante la imposibilidad de continuar con sus planes, realizó la denuncia policial correspondiente.

Sin embargo, no fue la única experiencia traumática para un argentino en Chile. En la primera semana de enero, alrededor de 200 turistas argentinos fueron víctimas de una megaestafa al intentar alquilar departamentos en el apart hotel Holiday Reñaca, situado en el balneario de Reñaca, Viña del Mar. Los afectados adelantaron pagos de hasta un millón de pesos (USD 1.100, según la cotización de Chile) por reservas que parecían legítimas, ya que el sitio web falso remitía a reconocidas aplicaciones y usaba un dominio empresarial. Tras recibir el dinero, el estafador cerró la página, pidió disculpas citando un salmo bíblico y desapareció.

Varios damnificados, como Sergio González, Ignacio Almenara y Martín Cabezón, relataron que al llegar al lugar descubrieron que no existía disponibilidad y comprendieron que fueron engañados. Las ofertas sospechosamente baratas y la apariencia profesional del sitio contribuyeron a que más personas confiaran en la estafa. Valentina Funes, agente inmobiliaria argentina, colaboró con familias afectadas y estimó en más de 200 los casos reportados.

El verdadero propietario de los departamentos, Egon Pfaff, explicó que el estafador suplantó su identidad y robó sus datos, imágenes y referencias para montar la operación fraudulenta. Los turistas creyeron estar alquilando directamente con él, lo que aumentó la credibilidad de la oferta. Pfaff advirtió sobre el uso indebido de su nombre y lamentó la situación vivida por los visitantes.

“Perdón a todos, pero era necesario. Reconozco el daño, y pido perdón por ello, sé que deberé paga en algún momento y lo haré. Lamento desde lo más profundo de mi alma el haberme aprovechado de ilusiones, pero era necesario para salir. No será grato para mí este fin de año sabiendo lo que hice”, rezó la publicación que compartió el estafador. Y concluyó con un salmo:

“Tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura borra mi delito, lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. Pues mi delito yo lo reconozco, mi pecado sin cesar está ante mí; contra Ti, contra Ti sólo he pecado”.

La gerente general de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), Marcela Pastenes, aconsejó optar siempre por alojamientos formales y registrados en el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) para evitar este tipo de fraudes. El episodio expuso la vulnerabilidad de los turistas frente a sitios falsos y la importancia de verificar la autenticidad de las ofertas antes de realizar cualquier pago.