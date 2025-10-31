Emiliano Villegas, coordinador operativo del Área Fauna de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, será galardonado con el Clark R. Bavin. Que es el máximo reconocimiento internacional que se puede recibir laborando en la defensa de la vida silvestre.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 5 de diciembre en Samarcanda, Uzbekistán, en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (COP20 CITES).

Villegas, de 44 años, fue pieza clave en la investigación que permitió desmantelar una red de caza y tráfico ilegal de animales que operaba entre Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. La causa tiene como principal imputado a Jorge Noya, propietario del emprendimiento Caza & Safaris, acusado de liderar una organización dedicada al turismo cinegético ilegal.

Durante los allanamientos realizados en 2023, la Justicia Federal secuestró 44 armas, 12 vehículos y casi 8.000 piezas de taxidermia, entre cuernos y pieles de especies protegidas, incluyendo yaguaretés, declarados Monumento Natural Nacional desde 2001.

Puede interesarte

El caso trascendió fronteras gracias al trabajo conjunto entre la Brigada de Control Ambiental, la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la organización internacional Freeland International, cuya directora, Juliana Machado Ferreira, fue quien nominó a Villegas para recibir el premio.