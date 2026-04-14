Comienzan a surgir detalles detrás de un asesinato que se descubrió el domingo al atardecer en calle Mendoza al 300, en una vivienda ubicada en barrio Alberdi, de la ciudad de Córdoba.

Lo que los vecinos creyeron en un principio que se trataba de un incendio, terminó por derivar en un homicidio. El autor, después de matar a la víctima, intentó explotar la vivienda para encubrir lo que realmente había pasado.

El fiscal Guillermo González investiga el caso. La víctima, un arquitecto oriundo de Tucumán de 44 años, había dejado ingresar a una persona conocida que terminó por apuñalarlo.

Según las primeras informaciones, el arquitecto recibió varias puñaladas y luego el autor abrió las llaves de gas e inició un fuego para escapar con objetos de valor de la vivienda.

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Por fortuna, la vivienda no explotó. Los vecinos, al ver humo, lograron abrir una puerta y apagar el incendio, encontrando en una habitación al lado el cuerpo sin vida del dueño de casa.

La fiscalía espera el informe final de la autopsia, pero a primera vista, todo indicaba que la muerte fue a puñaladas. La escena encontrada en el domicilio es compatible con un robo, según los investigadores.