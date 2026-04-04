Este sábado, Barby Franco rompió el silencio en su cuenta de Instagram y habló sobre el accidente que sufrió ayer en la Ruta 3, que lo causó una camioneta que se cruzó en contramano a la altura del kilómetro 71, en Cañuelas.

Muy enojada con el conductor del vehículo que la obligó a frenar de golpe y que terminó ocasionando un choque en cadena, expresó: “Es un asesino al volante”.

“Un desastre. Pudo haber sido caótico todo, pero bueno, la sacamos barata. Estamos bien. Por suerte Sarah nunca se enteró de la dimensión de lo que fue. Pelo... así como este señor te cag... una familia... no sé que es lo que pudo haber sucedido”, añadió enfurecida.

Sobre el hombre que pudo haber causado una tragedia, la esposa de Fernando Burlando lanzó: “Gracias al Tesla se pudo grabar toda la secuencia. Se pudo identificar a este hijo de p... que se mandó en contramano, que no sé en qué situación estaba, que no sé en qué estado estaba, que ni siquiera papeles tenía del auto. Es más, el hijo de p... ¿sabés qué hizo? Dejó el camioncito en un campo y agarró su camioneta y se estaba yendo a la Costa el hijo de remil p... No sé ni qué pensar. Por suerte se pudo grabar todo y eso nos jugó mucho a favor".

Respecto a cómo fue el accidente, Barby relató: “Íbamos en el auto Sarah, la niñera, mi perrita y yo manejando. Íbamos por la Ruta 3, kilómetro 71, las dos manos como una autopista y del otro lado mano hacia Capital. Íbamos retranqui, como lo dice la ruta, 110-120. Obviamente también porque voy con mi bebé y porque íbamos cargados con cosas, reatenta a la ruta, y en un momento, venía un camión de Shell al lado mío, y en una calle interna del pueblo veo como un camioncito naranja y digo ‘no creo que se atreva, no creo que se mande’. Cuando veo que avanza, pienso ‘decime que vas a cruzar y te vas a tirar a la banquina’. Cuando veo que el tipo viene como en contramano mía dije ‘no, no puede ser’”.

“Fueron segundos. Freno una vez. Cuando veo que dudo de si el tipo se iba a mandar o no, freno, y cuando veo realmente que se manda, ahí freno con todo, y claro, el auto de atrás no llegó a frenar, que es el que nos choca a nosotras, que por suerte no nos hizo nada y por suerte yo no lo choqué al pelo... este que venía andando en contramano, y por suerte no toqué al camión, que también podría haber sido tremendo”, concluyó.