Al menos cuatro personas murieron y nueve resultaron heridas en un ataque con bombas de humo y cuchillo que un hombre de 27 años, que figura entre las víctimas, perpetró este viernes en el centro de Taipéi. El presunto agresor se habría quitado la vida saltando desde el sexto piso de un edificio cuando la policía trataba de detenerlo, según el alcalde de la capital de Taiwán.

El primer ministro, Cho Jung-tai, señaló que los ataques perpetrados en la estación principal de Taipéi y en la estación de Zhongshan fueron "un acto deliberado", aunque las motivaciones del atacante se desconocen. Cho declaró en un comunicado que el sospechoso llevaba una máscara y lanzó "cinco o seis cócteles Molotov o granadas de humo" en la estación de metro.

Una de las víctimas es un hombre de 57 años que, al percatarse de lo que sucedía, intentó detener al atacante, resultando fatalmente herido. Otra víctima perdió la vida por un paro cardíaco como consecuencia del ataque con bombas de humo. Videos del ataque muestran a un hombre vestido de negro con lo que parecer ser un chaleco táctico y portando un cuchillo de grandes dimensiones, que habría usado para atacar a las personas con las que se cruzó por la calle.

Tenía orden de arresto

El ataque comenzó, momento en el que el departamento de bomberos recibió un aviso de que se habían lanzado bombas de humo en el interior de la Estación Central de Taipéi, en el centro de la capital taiwanesa. Tras lanzar los artefactos, que impidieron temporalmente el funcionamiento del servicio ferroviario, el sospechoso se dirigió hacia una zona comercial próxima, donde acuchilló a varias personas en la calle.

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, informó a los medios de que el atacante, un hombre taiwanés nacido en 1998, se suicidó poco después tras saltar desde el sexto piso de un edificio mientras lo perseguía la policía. El hombre, identificado como Chang Wen, tenía una orden de arresto desde noviembre de 2024 por haberse saltado el servicio militar obligatorio, añadió.

Tras conocerse el ataque, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró en su cuenta de Facebook que el Gobierno hará todo lo posible para garantizar la seguridad con medidas reforzadas y anunció que se llevará a cabo una investigación para averiguar los motivos detrás del suceso.