Rusia lanzó un ataque combinado masivo contra Kiev la madrugada del viernes, con incendios, destrucción en edificios residenciales y daños en infraestructura crítica en numerosos distritos de la capital, según informaron las autoridades.

El alcalde Vitali Klitschko afirmó que se trató de un “ataque masivo” y señaló que casi toda la ciudad quedó afectada. Las autoridades locales confirmaron cuatro personas fallecidas y decenas de heridos en distintas zonas, mientras los equipos de emergencia realizaron operaciones de rescate entre restos de estructuras colapsadas y calles cubiertas de escombros.

Klitschko indicó en un primer balance que “al menos 11 personas resultaron heridas” durante los ataques y que los servicios de emergencia actuaron en distintos puntos de la capital. Añadió que cinco personas fueron hospitalizadas, entre ellas un hombre en estado crítico y una mujer embarazada, luego de una serie de explosiones que activaron los sistemas de defensa aérea.

Un dron explota durante un ataque con misiles y drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 14 de noviembre de 2025 (REUTERS/Gleb Garanich)

Más tarde, el alcalde amplió la información en su canal oficial y afirmó: “Veinticinco personas resultaron heridas en la capital como consecuencia de un ataque enemigo masivo. Entre ellas hay un niño de 10 años. Nueve personas fueron hospitalizadas por médicos, entre ellas una mujer embarazada. Otras recibieron asistencia en el lugar”.

Las autoridades pidieron a la población permanecer en refugios hasta el levantamiento de la alerta antiaérea y advirtieron sobre la posibilidad de interrupciones en los servicios de luz, agua y calefacción. Klitschko señaló que “secciones de redes de calefacción fueron dañadas” y que el servicio quedó interrumpido en un distrito.

Las imágenes difundidas por los residentes mostraron incendios en varios barrios y edificios parcialmente destruidos.

Vecinos ayudan a una anciana a evacuar un edificio de apartamentos dañado por un ataque nocturno con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, afirmó: “Los rusos están atacando edificios residenciales. Hay muchísimos edificios de apartamentos de varias plantas dañados, prácticamente en todos los distritos”.

Tkachenko explicó que se utilizaron tanto drones como misiles y confirmó el despliegue de equipos de emergencia en numerosos sectores de la capital.

El ataque se produjo en un contexto de creciente presión internacional sobre Rusia por parte de los aliados occidentales de Kyiv. El miércoles, Canadá anunció nuevas sanciones dirigidas a la producción rusa de drones y energía, además de infraestructura vinculada a ciberataques.

Ese mismo día, los ministros de Asuntos Exteriores del G7 reclamaron un alto el fuego inmediato en Ucrania y expresaron su apoyo “inquebrantable” a la integridad territorial del país.

La Comisión Europea evalúa utilizar parte de los activos rusos congelados tras la invasión para otorgar a Kiev un préstamo destinado al apoyo presupuestario y militar durante los próximos dos años.

Un piso de un edificio completamente en llamas (Facebook)

Sin embargo, tras casi cuatro años de conflicto, ambas partes mantienen posiciones firmemente atrincheradas y Moscú rechaza los llamados a un alto el fuego, así como los intentos del presidente estadounidense Donald Trump por reactivar un acuerdo de paz que permanece estancado.

Las fuerzas rusas avanzan lentamente desde hace meses en el este de Ucrania, con el objetivo de tomar el control de las regiones de Donetsk y Lugansk. El lunes, Rusia anunció la captura de tres aldeas adicionales a lo largo de la extensa línea del frente, donde afirma aprovechar su superioridad en personal y equipamiento.

Puede interesarte

Expertos señalan que los recientes ataques rusos contra infraestructura energética colocan a Ucrania en riesgo de enfrentar interrupciones de calefacción antes del invierno.