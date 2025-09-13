Un avión que se encontraba haciendo acrobacias en el festival aéreo de Bell Ville cayó en un fuerte accidente.

La caída de la aeronave habría dejado un saldo de dos fallecidos. Las victimas del accidente no serían oriundas de Bell Ville.

El avión se encontraba haciendo acrobacias en el evento desarrollado este fin de semana en el Aero Club.

El fiscal de instrucción de Bell Ville, Nicolás Gambini, se encuentra a cargo de preservar la zona mientras se espera la llegada de la fiscal federal, dado que el aeroclub es un ámbito de jurisdicción federal.

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Los primeros informes indican que el incidente ocurrió en la cabecera de la pista. Un avión que intentaba despegar entró en pérdida, lo que los pilotos suelen denominar como un 'panzazo', y posteriormente se prendió fuego.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente.