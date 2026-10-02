Insólito en Brasil
Un bebé de un año y medio se “fugó” de la guardería y apareció en el trabajo de su mamá
Un niño de un año y seis meses logró salir sin supervisión de un establecimiento educativo en Braço do Norte y recorrió 50 metros hasta encontrar a su madre.
Un hecho sorprendente ocurrió en la localidad de Braço do Norte, en el sur de Santa Catarina, cuando un bebé de un año y seis meses consiguió abandonar su guardería sin ser detectado por el personal a cargo.
El menor, tras salir del establecimiento, caminó por sus propios medios una distancia de 50 metros hasta llegar al lugar donde trabaja su madre.
La situación fue registrada en un video que se viralizó rápidamente, mostrando el recorrido solitario del niño por la vía pública hasta alcanzar el destino donde se encontraba su progenitora.
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