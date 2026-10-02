Un hecho sorprendente ocurrió en la localidad de Braço do Norte, en el sur de Santa Catarina, cuando un bebé de un año y seis meses consiguió abandonar su guardería sin ser detectado por el personal a cargo.

El menor, tras salir del establecimiento, caminó por sus propios medios una distancia de 50 metros hasta llegar al lugar donde trabaja su madre.

UN BEBÉ ESCAPÓ DE SU GUARDERÍA Y FUE HASTA EL TRABAJO DE SU MAMÁ |



👶 Un niño de un año y seis meses salió solo de una guardería en Braço do Norte, en el sur de Santa Catarina, y recorrió unos 50 metros hasta el trabajo de su madre. El episodio ocurrió la mañana del viernes 25… pic.twitter.com/y0lGVA5DyH — Radio 780 AM (@780AM) September 28, 2026

La situación fue registrada en un video que se viralizó rápidamente, mostrando el recorrido solitario del niño por la vía pública hasta alcanzar el destino donde se encontraba su progenitora.