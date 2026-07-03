Luego del cruce en redes con el futbolista, la conductora se despachó en SQP. “A los jugadores como vos les va mal porque son indeseables”, lanzó. Le recordó los escándalos con Keita Baldé, L-Gante y Maxi López.

Unas horas después de protagonizar un choque desde sus redes sociales, que se inició por un fuerte posteo de Mauro Icardi en el que llamó “cornuda” a Yanina Latorre y que siguió con una catarata de mensajes de ella en respuesta, la conductora volvió al ataque. En el arranque de SQP (América TV), se tomó unos minutos para contestarle con munición gruesa.

“Hablemos del ‘Wandagate’, vamos a seguir actualizando el ‘Wandagate’, vamos a contestarle a la gente que se pone violenta y le pica lo que yo digo”, comenzó la conductora. Primero, comenzó reaccionando al video que Icardi subió junto a la China Suárez para desmentirla. “Bueno, como contamos ayer, la China y Mauro siguen en crisis, cada uno está en una casa. Hoy subió la fotito de que Mauro fue a visitar a la China”, señaló.

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Yanina citó a Ana Rosenfeld y puso en duda el pago de la deuda que el futbolista tiene con Wanda Nara. “Mauriño de mi vida, seguís siendo deudor alimentario, porque la guita no llegó. Tengo el extracto que me dio Ana Rosenfeld. Mirá, como es de un banco turco al Banco Nación puede llegar a tardar un mes. Podría haberla pagado desde su cuenta, no desde la cuenta soberana de Turquía al Banco Nación, a mí me dijo Ana que puede llegar a tardar entre uno o dos meses”, detalló.

“La deuda sigue vigente, le siguen corriendo los intereses, 8% anual va a tener que ser. Está mal hecha la cuenta que hizo esos 398 mil dólares que pagó, porque según Rosenfeld, él descontó las multas de Wanda, 105 mil dólares”, siguió. “Acá el quilombo va a seguir, o sea que después Mauro se la agarra conmigo, pero el problema lo tiene él con sus deudas, con sus abogadas, con la abogada de Wanda y con Wanda, obviamente”, dijo.

Luego, fue por más y calificó de “vergüenza ajena” el video de Mauro y la China. “Con esto quieren demostrar que están juntos, cada uno viviendo en una casa, pero que están juntos. Yo conté ayer que él la iba a visitar. Yo creí que anoche iban a subir algo, tardaron como 24 horas. No contenta con la situación, la China Suárez al ratito sube el backstage de este videíto, que es con la voz de Isabela, la hija de Mauro y Wanda, grabándolos. Digo, dos personas grandes que van a Tequila, que son patéticos, que hacen echar a una chica de 22 años del lugar o de las mesas, que hagan esto y que graben a las niñas y a la China, que no le gusta que le expongan a los hijos y expone la voz de Isabella”.

“¿Qué hace el señor Mauro Icardi? Sube una historia donde estoy acá en mi programa, pero vestida de payaso. Y él dice: ‘Si se ocupara de su vida como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda’. Bueno, es la segunda vez que me tratás de cornuda. El otro día, Maurito, nos peleamos con la China, que yo creo que tenés un tema y siempre me insultás. No tenés otra cosa que decirme en la vida que ‘cornuda’, porque resisto todos los archivos. Yo prefiero ser cornuda, que es algo que no manejo. Yo no lo hice, no me mandé ninguna cagada y no creo que una mujer tenga la culpa de ser cornuda ni pase por ocuparse de la vida”, apuntó, sobre los posteos del jugador.

Redobló el cuestionamiento al futbolista: “Prefiero ser famosa por lo que digo y con esto me das más importancia porque te pica cuando hablo, porque digo la verdad, que pasar a la historia como el jugador con menos códigos de la historia del fútbol”. Latorre evocó el pasado de Icardi con Maxi López, excompañero y amigo: “Tenías un amigo que era Maxi López, te daba de comer en la casa, te recibía los fines de semana, te daban mate. ¿Y qué hiciste? Le garchaste a la mujer, te casaste con la mujer. Te tatuaste a los hijos de Maxi López, los obligaste a decirles papá”.

Sumó detalles sobre las consecuencias familiares de ese vínculo: “Wanda cuenta que vos no dejabas a ella hablar con Maxi para que vea a los hijos. A Maxi López le costó como 15 años volver a tener un muy buen vínculo con los hijos”. También Yanina recordó que el propio Icardi habría sido víctima de infidelidad por parte de Wanda Nara, trazando un paralelismo: “Pero tenés karma, papi, porque ¿qué te hizo Wanda? Se garchó a tu amigo Keita Baldé, el jugador, y te lo metió en tu casa. Y vos como un boludo veías los videítos, lo guardabas, eras cornudo consciente y la perdonabas. Después te cagó con L-Gante. ¿Y qué hacías? Le rogabas que le querías chupar la hamburguesa, que lo deje a L-Gante y vaya con vos”.

La panelista aseguró que, a diferencia de Icardi, ella mantuvo la dignidad ante situaciones difíciles: “Yo, digna, amor, perdoné un cuerno, no hice papelones, no subí chats, no me chupa la hamburguesa Diego, no le debo guita a nadie. Siempre mantuve a mis hijos, siempre cuidé a mi familia, nunca expuse a mis hijos”.

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En la comparación, Latorre trazó una línea entre su actitud y la de Icardi respecto a la familia: “Tengo una mamá vieja que se llama Dora, que la asisto, la cuido, la acompaño, la mantengo y me ocupo de su salud. Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va Wanda de vez en cuando y lo mediatiza, y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer. ¿No te da vergüenza?”. “¿Por qué no le pagás la prepaga? ¿Por qué no te buscás un laburo digno?”, remarcó.

Yanina fue más allá y apuntó a la exposición constante de Icardi en redes sociales y la falta de actividad futbolística: “Vos te metés en el Instagram de cualquier jugador de renombre y el tipo está entrenando, tiene fotos jugando al fútbol. Vos tenés una foto de Yanina Latorre vestida de payaso y diciéndole cornuda. Sos un pobre tipo y hacés videítos con tu novia para dar por tierra los rumores que salen”.

“Te deseo que te busques un trabajo. Por ahí, en lugar de estar hablando conmigo, tratándome de cornuda o puteando a tus abogadas porque son mis amigas, podrías estar buscando un laburo”, insistió. “No conozco un jugador, uno, que haya faltado a un entrenamiento y no haya concentrado en el París San German, en la Champions League, porque se había peleado con la mujer porque se garchó a la China Suárez”, continuó, siempre picante.

“A los jugadores como vos les va mal porque son indeseables”, fustigó, para terminar definiéndolo, simplemente, como “el exmarido de Wanda”.