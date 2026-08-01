Al menos nueve personas murieron y otras 27 resultaron heridas en Kiev la madrugada de este sábado a causa de un ataque ruso perpetrado con misiles balísticos.

El alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko, confirmó el impacto de las explosiones y emitió una alerta urgente para la población civil. "Explosiones en la ciudad. Kiev está bajo ataque con misiles balísticos. ¡Permanezcan en los refugios!", escribió Klitschko en la plataforma Telegram.

En un primer momento, el funcionario explicó que "según información preliminar, tres personas murieron en la capital", aunque con el correr de las horas la cifra oficial fue actualizada a nueve fallecidos y 27 heridos.

#HCHInternacionales | Un ataque ruso contra Kiev ha causado al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, según informó este sábado la Administración Militar de la capital ucraniana.



Las imágenes muestran varios impactos y las defensas aéreas ucranianas en… pic.twitter.com/rRYnFOeVal — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) August 1, 2026

Por su parte, la administración militar de Kiev detalló las consecuencias materiales del bombardeo e informó que "se produjo un incendio en un edificio de seis pisos en el distrito de Solomianski" a raíz del impacto del proyectil.

Frente a la posibilidad de nuevos impactos, el organismo de defensa reiteró la necesidad de mantener los protocolos de seguridad. "La amenaza del uso de misiles balísticos sigue siendo alta. Instamos a todos a permanecer en los refugios hasta que se levante la alerta aérea", añadió la entidad en un comunicado oficial.

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El recrudecimiento de las ofensivas militares se produjo en un marco de estancamiento en las negociaciones internacionales. Tanto Kiev como Moscú intensificaron sus ataques de largo alcance después de que se estancaran los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington para poner fin a la guerra.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió a principios de esta semana con el de Estados Unidos, Donald Trump. Tras el encuentro, el líder ucraniano afirmó que Trump había aceptado autorizar la producción de misiles Patriot en Ucrania, mientras que el presidente estadounidense se limitó a señalar que "se discutieron muchas cosas" y que "la reunión salió muy bien".