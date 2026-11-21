Un buque de carga ruso se incendió este sábado tras ser alcanzado por drones en el golfo de Finlandia, en el mar Báltico. La embarcación sufrió daños mientras navegaba por aguas internacionales y posteriormente quedó a la deriva hacia aguas territoriales finlandesas, lo que activó un operativo de emergencia en la región.

El barco fue identificado como el Sparta II, un carguero que había partido desde San Petersburgo con destino a Kaliningrado, un enclave ruso ubicado entre Polonia y Lituania.

El Ministerio de Defensa de Finlandia informó que sus fuerzas armadas detectaron el ataque durante la mañana del sábado. Tras el impacto, se registró un incendio a bordo y las autoridades comenzaron a coordinar tareas de rescate y prevención de posibles daños ambientales.

Finlandia desplegó un operativo y restringió el tránsito

La Guardia Fronteriza finlandesa quedó a cargo de las operaciones de emergencia y del control de eventuales daños ambientales. También coordinó las tareas con autoridades de países vecinos.

Aunque el buque ingresó a aguas territoriales de Finlandia, las autoridades señalaron que el episodio no representaba un peligro para el resto del tráfico marítimo.

Como medida preventiva, el gobierno finlandés estableció restricciones temporales en el espacio aéreo y marítimo de la zona oriental del golfo. El objetivo fue garantizar la seguridad de la población y facilitar eventuales operaciones para interceptar drones.

Desde Estonia también informaron que seguían de cerca la situación y que estaban dispuestos a colaborar si Rusia solicitaba asistencia internacional.

El barco está vinculado a la logística militar rusa

El Sparta II pertenece a la compañía Oboronlogistika, vinculada al Ministerio de Defensa de Rusia y dedicada a prestar servicios logísticos para las fuerzas armadas de ese país.

La embarcación está incluida en las listas de sanciones de Estados Unidos. Además, existen antecedentes sobre su utilización para transportar equipamiento militar ruso.

Sin embargo, las autoridades finlandesas aclararon que no tenían información confirmada sobre la carga que llevaba al momento del ataque. El comandante de la Guardia Fronteriza, Ilja Iljin, señaló que no podía descartarse la presencia de material militar a bordo.

Rusia denunció un ataque con dos drones

El gobernador de la región rusa de Leningrado, Alexander Drozdenko, afirmó que el carguero había sido atacado por dos drones en aguas internacionales, a unas tres millas náuticas de la frontera marítima rusa.

Según su versión, la tripulación estaba siendo evacuada mientras se evaluaba el alcance de los daños. También informó que durante la misma jornada habían sido derribados 80 drones sobre la región de Leningrado.

Por su parte, el gobernador de Kaliningrado, Alexei Besprozvannykh, aseguró que el incidente no representaba una amenaza para el abastecimiento del enclave ruso.

Finlandia apuntó a una posible responsabilidad de Ucrania

Aunque inicialmente no se había identificado el origen de los drones, autoridades militares finlandesas consideraron probable que Ucrania estuviera detrás del ataque, en el marco de la guerra que mantiene con Rusia desde febrero de 2022.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, se refirió al episodio en sus redes sociales y advirtió sobre las consecuencias del conflicto en la región.

"La guerra se está extendiendo a nuestras zonas vecinas", expresó. También sostuvo que Ucrania tiene derecho a defenderse del país agresor.

En paralelo, Finlandia informó que un helicóptero ruso era sospechoso de haber ingresado en su espacio aéreo, posiblemente en relación con las tareas de rescate o vigilancia del carguero dañado.

El episodio vuelve a poner en primer plano la tensión en el mar Báltico, una zona estratégica para el comercio y la seguridad europea, especialmente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.