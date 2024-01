En horas de la mañana de este viernes se rescató a un caballo de tamaño mediano que había caído a un pozo ciego en horas de la noche y no pudo salir de allí por sus propios medios dada la profundidad de la cavidad.

El hecho tuvo lugar en el barrio Mendieta de nuestra ciudad y para que el rescate tuviera éxito fue necesaria la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios con cinco efectivos además de la colaboración de una pala cargadora conducida por el señor Theo Yedro, junto a la colaboración del señor Horacio Vallejos.

El caballo cayó a la cámara séptica en horas de la noche.

Afortunadamente, el equino pudo ser rescatado y se lo resguardó para ser entregado a la veterinaria municipal para su evaluación y resguardo. "El equino sufrió raspones varios y el propio estrés de la situación", contó el jefe de Bomberos Voluntarios, Cristian Bravo, a este medio.

Sin embargo, vecinos del lugar expresaron a Diario El Sol su indignación ante este hecho, no solo por el animal en sí sino porque temen que la siguiente víctima sea una persona, especialmente un menor de edad.

"El caballo cayó durante la noche y a la mañana (de este viernes) se habló, muy temprano, a la veterinaria municipal para que viniera, pero no contaban con los recursos. Tampoco se pudo lograr desde el 103. Se pudo recién cuando intervinieron los bomberos y don Yedro de la arenera que prestó su maquinaria", explicó Paula, referente del barrio Mendieta.

"La vecina Claudia Vargas no puede tener un pozo ciego así en la vereda, un lugar público, porque la próxima vez puede ser un niño quien caiga ahí", advirtió la mujer.

"Aparte de la dueña de la casa que tiene esa irresponsabilidad a cielo abierto -en referencia al pozo ciego-, alguna autoridad debería reclamarle que no puede tener eso así, ¿o no? Los vecinos ya se lo hemos pedido, pero no hay caso", expresó Beatriz, una mujer mayor que vive en la zona.

En ese sentido, cabe resaltar que la responsabilidad del correcto recubrimiento del pozo séptico recae sobre los propietarios de la vivienda. Además, es deber del régimen municipal controlar y asegurar que los espacios destinados al uso público tengan un mínimo y razonable estado de conservación y seguridad por lo que, en este caso, es tarea de la Municipalidad de Concordia ejercer las medidas de control pertinentes con el objetivo de que el pozo deje de representar un peligro para la comunidad.