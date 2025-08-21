Fatal accidente en Acceso Norte. Un trágico accidente de tránsito ocurrió este jueves por la tarde en el Acceso Norte de Paraná. Según confirmaron fuentes policiales a Elonce, un camión atropelló a un hombre que falleció en el lugar del hecho.

El siniestro vial se produjo sobre la Ruta Nacional 168, entre las calles Bazán y Bustos y Morath, de la capital entrerriana.

Impacto y consecuencias inmediatas

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima fue embestida en la zona comprendida entre la estación de servicio YPF y el predio donde habitualmente, se desarrollaba la Fiesta de Disfraces.

Imagen del camión (Foto:ElOnce)

El hombre murió de manera instantánea tras el impacto, por lo que los equipos de emergencia no pudieron asistirlo.

Personal policial y de tránsito se hizo presente en el lugar para ordenar la circulación vehicular, que quedó parcialmente interrumpida mientras se realizaban las pericias correspondientes.

Autoridades después de lo ocurrido (Foto:ElOnce)

Los peritos trabajan en la zona para determinar las circunstancias exactas del accidente. Testimonios de los presentes serán incorporados a la causa con el fin de establecer cómo ocurrió la embestida fatal.