El chofer de un camión de transporte de sustancias alimenticias sufrió milagrosamente sólo heridas leves al caer el vehículo que manejaba por el aliviador del Canal Irigoyen, en la Ruta Provincial 65, entre Monje y Díaz, en el departamento San Jerónimo.

En la mañana de este miércoles, con una intensa lluvia en varias partes de la región, un camión Ford Cargo 519 circulaba por esa ruta –está entre las observadas por encontrarse en mal estado- cuando al pasar por el puente del canal Irigoyen y por causas a determinar, no sólo que despistó, sino que hizo ceder las defensas laterales del pasadizo y se precipitó aunque con la suerte de que no terminó de lleno en el agua, sino en una de las orillas que, al estar más alta que el cauce del canal, hizo que el vehículo no cayera desde tanta altura.

¿Milagroso?

Teniendo en cuenta lo ocurrido en situaciones similares en otros siniestros viales en puentes, igualmente fue milagroso lo de este conductor oriundo de San Carlos Centro, quien fue atendido y derivado al Samco de Barrancas y allí le diagnosticaron sólo algunos traumatismos, ninguno de gravedad, aunque igualmente quedaba en observación y a la espera de estudios complementarios.

Puede interesarte



El camión se dirigía con rumbo este-oeste hacia una fábrica de Díaz y el tránsito no fue interrumpido sino que el personal policial interviniente colocó balizas y puso en alerta a los automovilistas que circulasen por ese lugar.