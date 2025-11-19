El conductor de un camión chocó varios autos estacionados y atropelló a una mujer que cruzaba la avenida Nazca, en el barrio porteño de Flores, y se informó que el test de alcoholemia dio negativo, mientras que la vecina fue intervenida de manera exitosa.

El hecho, según confirmaron fuentes policiales, sucedió este martes cuando el camión, que circulaba sobre la avenida Nazca al 800, sentido a la avenida Gaona, perdió el control, chocó contra cuatro vehículos estacionados y embistió a la mujer que cruzaba la calle, dejándola inconsciente.

Personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad se acercó hasta el lugar y solicitó la presencia del SAME, que asistió a la damnificada y la trasladó al hospital Álvarez, donde luego fue operada del traumatismo de cráneo.

Puede interesarte

Horas después se realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor, el cual dio resultado negativo, mientras que la vecina, de 42 años, fue intervenida con éxito.

El test de alcoholemia dio resultado negativo al conductor del camión que chocó ayer en Flores



Colisiono a cuatro autos estacionados y atropelló a una mujer que cruzaba la avenida Nazca al 800.



La mujer, de 42 años, fue intervenida con éxito en el hospital Álvarez. pic.twitter.com/Cn33DMzNh1 — Romina Winner (@rominawinner) November 19, 2025

“El conductor, de 35 años, fue detenido y permanecía en la Alcaidía policial a disposición de la magistratura”, destacaron.}

Puede interesarte

Los vehículos dañados por el choque fueron: un Volkswagen Gol, un Nissan Versa, una Renault Kangoo y un Peugeot 208.

Hasta este miércoles continúa la consigna policial ya que los vehículos permanecen por disposición de la autoridad para realizar las pericias.