Un accidente de impresionantes características sucedió la mañana de este jueves en la ruta 1 de la provincia de Santa Fe, kilómetro 2 y medio, a la altura de la torre Mocoví, donde colisionaron cinco vehículos, uno de los cuales resultó destrozado y su conductor salvó su vida de manera casi milagrosa.

Según los primeros informes se vieron involucrados dos camiones, dos camionetas y un automóvil. El episodio ocurrió mientras los conductores aguardaban la luz verde del semáforo número 4. En ese momento, un camión cargado con arroz que circulaba por la mano rápida no logró detenerse a tiempo.

Choque en cadena

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el transporte de carga embistió primero a una camioneta detenida en la fila. Ese impacto provocó que el vehículo saliera despedido hacia adelante y terminara empujando a un Chevrolet Corsa blanco, que a su vez quedó atrapado bajo la estructura trasera de otro camión tipo furgón.

La escena fue impactante: hierros retorcidos, autos dañados y conductores intentando entender qué había ocurrido en cuestión de segundos.

A pesar de la violencia del choque, el saldo fue menos grave de lo que podría haberse imaginado. La familia que viajaba en el Corsa logró salir del vehículo por sus propios medios y sufrió únicamente lesiones leves.

“Fue cuestión de segundos”

El conductor del auto blanco, todavía visiblemente nervioso tras el episodio, relató cómo se desencadenó todo.

Contó que los vehículos estaban detenidos en el semáforo cuando, de pronto, un camión de gran porte apareció sin poder frenar y golpeó a una camioneta que estaba delante suyo. Esa camioneta terminó empujándolo y su auto quedó literalmente incrustado bajo otro camión.

A pesar del fuerte impacto, el hombre consiguió salir solo del habitáculo. Dijo que tuvo que levantar el volante para poder liberarse, ya que había quedado aprisionado contra sus piernas.

Los médicos que lo asistieron confirmaron que sufrió golpes en una pierna, un corte en la cabeza y algunas heridas en las manos, aunque sin lesiones de gravedad.

Un reclamo que se repite

Más allá del susto, el automovilista dejó al descubierto una preocupación que comparten muchos vecinos del corredor costero.

Explicó que vive en San José del Rincón y que todos los días realiza ese trayecto para trabajar en la capital provincial. Por eso conoce bien el movimiento de la ruta y aseguró que los accidentes son frecuentes. A su entender, el tránsito en ese sector suele ser complicado y considera que deberían implementarse medidas para mejorar la seguridad vial.

La versión del camionero

Por su parte, el conductor del transporte que desencadenó el choque explicó que el problema se originó porque el vehículo no respondió al momento de frenar.

Indicó que circulaba por la mano rápida mientras realizaba una maniobra de sobrepaso cuando advirtió que los frenos no reaccionaban. Señaló además que el camión llevaba la carga reglamentaria de arroz y sostuvo que era la primera vez que la unidad presentaba un inconveniente de ese tipo.

El aviso al 911

El aviso a la central de emergencias ingresó a las 7.05. Desde allí se informó sobre una colisión múltiple en Ruta 1 frente a la Torre Mocoví, con al menos cinco vehículos involucrados y personas lesionadas.

Un móvil policial confirmó luego que en el siniestro participaban tres rodados de menor porte y dos camiones. Paralelamente se solicitó la presencia del servicio de emergencias 107, que se dirigió al lugar con una unidad sanitaria para asistir a los involucrados.

Mientras tanto, el tránsito en la zona quedó parcialmente afectado durante varios minutos, en un horario donde miles de conductores se dirigen hacia la ciudad.

Por fortuna, en medio del caos, el saldo fue leve. Pero el episodio volvió a encender la alarma sobre uno de los corredores viales más transitados del área metropolitana.