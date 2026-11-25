Un camión que llevaba la batea levantada chocó contra un histórico puente en Pigüé y provocó severos destrozos en el lugar, por lo cual las autoridades evalúan el estado de la construcción.

El accidente sucedió este martes por la noche en la Ruta Nacional 33, a la altura del kilómetro 132, cuando el chofer de un camión se llevó puesta parte de la estructura del puente debido a que tenía la caja de carga trasera levantada.

De acuerdo con la información de la Policía Vial de Tornquist, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 132. El conductor del camión Iveco fue identificado como Daniel González, oriundo de Bahía Blanca, quien no sufrió heridas.

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Desde otro auto, que iba por una vía paralela, quedó registrado el episodio en el que se ve que el camión no aminora la marcha, al parecer, seguro que pasaría sin problemas por el lugar. Quien filma, anticipa el impacto dándose cuenta de lo contrario.

Con la denuncia radicada, se activó el protocolo correspondiente y la principal hipótesis que barajan las autoridades es que el camión tenía rota la batea.

De no creer. Un camionero circulaba a toda velocidad con la batea levantada y se llevó puesto el techo del histórico puente de Ruta 33 en Pigüe. Todo cortado. Vialidad evalúa los daños. https://t.co/1Fqa4xitzR — Germán Sasso (@SassoGerman) November 25, 2026

Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, explicó a Bahía Hoy: “El conductor llegó a la estación de servicio, guardó la lona debajo de lo que es la batea y se olvidó de desconectar la toma de fuerza”. Tras el accidente, González le admitió: “No me di cuenta, no me di cuenta”.

Además, señaló que el chofer del vehículo había terminado día de trabajo para una empresa constructora y se dirigía a descansar. Afirmó además que la batea estaba completamente vacía al momento del impacto

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Esta presunción surge de lo comentado por el conductor, quien explicó que había realizado reparaciones de la caja minutos antes por problemas.

La Municipalidad de Saavedra-Pigüé emitió luego un comunicado en el que informó que, debido al incidente vial, se realizó un desvío del tránsito: “Se solicita a quienes circulen por el sector extremar las medidas de precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal interviniente”.

Se pidió la intervención de Vialidad Nacional para determinar la totalidad de los daños de la estructura y si hay peligro de derrumbe.