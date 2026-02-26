La autopista Rosario-Santa Fe permanece cortada este jueves por la mañana en el kilómetro 14, a la altura de San Lorenzo, luego de que un camión quedara colgando de uno de los puentes que cruzan la traza. El accidente se produjo esta madrugada,

La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que la interrupción en el tránsito vehicular es en el carril que va hacia la capital provincial.

Un camión que circulaba por el puente de la A012 perdió el control y quedó colgando. No se reportaron personas heridas y se trabajaba en la remoción del vehículo.

Por el corte, se realizaban desvíos hacia la ruta nacional AO12. Se recomienda circular con precaución.