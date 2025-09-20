Un impactante choque múltiple ocurrió en el Puente General Manuel Belgrano, que une Chaco y Corrientes, que involucró a 15 vehículos y dejó al menos cuatro heridos.

El operativo de emergencia que paralizó el tránsito del canal interprovincial empezó poco después de las 16 de este viernes. Las fuentes policiales informaron que un camión sin frenos fue el que provocó el accidente.

Todo comenzó con un llamado desesperado al 911, con el que informaron que había personas atrapadas entre los autos y la situación era crítica. Un camión de la Jefatura de la División Bomberos de Resistencia llegó al lugar y los rescatistas encontraron una escena caótica.

Entre los hierros retorcidos, lograron identificar a cuatro heridos, que fueron asistidos de inmediato y trasladados en ambulancias al Hospital Perrando.

Mientras tanto, los bomberos trabajaron con rapidez para evitar una tragedia mayor: desconectaron las baterías de los autos para prevenir incendios y, junto a los Bomberos de la Policía de Corrientes, realizaron un barrido de combustible en la calzada para neutralizar cualquier derrame.

El operativo de rescate contó también con la participación de Policía Caminera y Gendarmería Nacional, que se encargaron de controlar el tránsito y asistir a los conductores varados.

Las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales, aunque la investigación avanza para determinar cómo empezó el choque en cadena. La cámara de seguridad del puente grabó el momento del impacto, lo que será un elemento clave para esclarecer si fue un camión sin frenos lo que desató el caos.

La Jefatura de Bomberos y las fuerzas de seguridad pidieron circular con extrema precaución por la zona.

Murió un motociclista

Uno de los heridos del choque múltiple en el puente General Belgrano perdió la vida. Se trata de Juan Carlos Pérez, un motociclista de 57 años que fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, donde finalmente falleció a raíz de las graves lesiones sufridas. Pérez se dirigía a su trabajo en Resistencia cuando fue embestido por el camión que habría perdido el control de sus frenos. El impacto lo dejó atrapado debajo de otro vehículo, lo que derivó en heridas fatales. Mientras tanto, el tránsito en el puente permanece interrumpido y la Justicia trabaja en las pericias para determinar responsabilidades.