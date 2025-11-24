El trágico hecho ocurrió en plena madrugada sobre la Ruta 142, en Costa de Araujo. La víctima fatal fue identificada como Alexis Morales, de 37 años.

Un camión embistió a tres ciclistas que circulaban por la Ruta Nacional 142, en Mendoza, y el conductor escapó del lugar. Tras el accidente, murió un hombre y dos mujeres resultaron heridas.

Según indicaron medios locales, el grupo de ciclistas fue atropellado de manera violenta. Alexis Morales, de 37 años, murió en el acto.

Junto a él iban su pareja, Nadia (32), y su hermana, Johana (35), quienes sufrieron múltiples heridas y debieron ser trasladadas de urgencia.

El aviso sobre el accidente llegó a través de la Policía de San Juan, que alertó a las autoridades mendocinas sobre la presencia de personas lesionadas a la vera del camino.

Poco tiempo después, llegó el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y personal policial. Allí, constataron el fallecimiento del hombre y asistieron a las dos heridas.

Por la gravedad de las lesiones y la cercanía, ambas fueron derivadas directamente al Hospital Rawson de San Juan, donde permanecen internadas, pero fuera de peligro.

Hasta el momento, no hay datos sobre el camión ni el chofer que provocó el choque. La oscuridad, la distancia y la falta de testigos complican la reconstrucción de lo ocurrido. El conductor se escapó sin ayudar a las víctimas y permanece prófugo.

La Oficina Fiscal de Lavalle quedó a cargo de la investigación para determinar cómo se produjo la maniobra fatal y dar con el responsable.

Los peritos trabajan en la escena para recolectar pruebas, analizar la mecánica del choque y rastrear el recorrido del camión.

Por ahora, la identidad del conductor y los detalles del vehículo siguen siendo un misterio. La causa avanza mientras la familia de Morales y toda la comunidad ciclista reclaman justicia.

La emotiva despedida al ciclista que murió tras ser embestido por un camión

Tras conocerse la triste noticia, amigos y allegados de Morales comenzaron a despedirlo a través de redes sociales con emotivos mensajes.

“Descansa en paz, mi hermano. Nos dejas un gran vacío en el alma. Siempre alegre y con tus chistes y amistad intactas. No sabés la tristeza que tengo en estos momentos", escribió Franco, amigo de la víctima.

Ornella, otra joven, expresó: “Hasta siempre, mi querido amigo Alexis. Te vamos a extrañar una banda. Todos los recuerdos que tenemos me los voy a acordar todos los dias. Te quiero”.

Silvit, preceptora de Alexis durante la secundaria, lo describió como buen compañero, educado, sencillo, solidario y muy trabajador: “Un chico maravilloso. Que nuestro señor lo reciba en sus brazos y le dé el mejor lugar. Fuerzas a su familia”.

“Mi gran compañero de la secundaria... Qué triste noticia. Vuela alto, compañero. Que Dios te reciba en sus brazos. Fuiste una gran persona”, manifestó Leandro y otra chica sumó: “Qué injusta tu partida, que en paz descanses".