La mañana de este miércoles, alrededor de las 8.00, un hecho de extrema gravedad sorprendió a quienes transitaban por la Ruta Provincial 5, kilómetro 5, en las inmediaciones del paraje La Estrella. Un camión se encontraba atravesado en la calzada, bloqueando por completo el paso vehicular.

En ese momento, un colectivo con casi todos sus asientos ocupados se acercaba a la zona y, gracias a la rápida reacción del chofer, logró esquivar el obstáculo y evitar lo que pudo haber sido una tragedia de grandes dimensiones.

Tras maniobrar para salvar a los pasajeros, el conductor del ómnibus dio aviso inmediato al Sistema de Emergencias 911. Al lugar llegó personal de la Policía de Salta y de la Vial, quienes realizaron los procedimientos de rigor.

Los efectivos efectuaron los test de alcoholemia a ambos choferes: el del colectivo dio resultado negativo, mientras que el del camión arrojó un récord histórico de 4,71 gramos de alcohol en sangre, superando los 3,95 gramos que hasta ahora figuraban como el máximo en el país. Según fuentes policiales citadas por Radio Salta, nunca antes se había registrado una cifra semejante en la provincia, según informó Radio Salta.

Las autoridades procedieron al secuestro de la licencia de conducir del camionero, al retenimiento del vehículo y a labrar las infracciones correspondientes. De acuerdo con los primeros datos, el conductor es salteño y estaría vinculado a una empresa de transporte, por lo que podría perder su empleo tras el escándalo.

Fuentes policiales indicaron que el camionero se durmió al volante tras ingerir una cantidad desmedida de alcohol, quedando atravesado sobre la calzada y poniendo en riesgo la vida de decenas de personas.

El rápido accionar del chofer del colectivo, la luz matutina y las condiciones de visibilidad fueron claves para evitar un desastre. Mientras tanto, la Policía de Salta continúa con las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades del conductor en un hecho que podría haber terminado en tragedia.