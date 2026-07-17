Un camionero falleció este jueves como consecuencia de las graves heridas que sufrió al precipitarse al vacío el vehículo que conducía mientras circulaba por el puente Zárate-Brazo Largo, que une las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 113, cuando el conductor perdió el control del rodado, un Volkswagen 719, traspasó las barreras de protección y cayó al vacío. Como consecuencia del fuerte impacto el chofer murió en el acto, mientras el camión quedaba envuelto en llamas.

La víctima fue identificada como Alejandro Suárez, de 45 años, quien se dirigía hacia Buenos Aires con una carga de soda cáustica en el camión, según confirmaron las autoridades policiales.

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Por otra parte, y debido a la magnitud del accidente, con una densa humareda incluida, el personal policial y varias dotaciones de bomberos debieron restringir la circulación vehicular en la zona, mientras los equipos de emergencia trabajaban para sofocar el incendio.