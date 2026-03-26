Un casamiento realizado en la reserva natural Quebrada de las Conchas, en la provincia de Salta, quedó bajo investigación judicial luego de que se detectara que la supuesta autorización presentada para el evento no había sido emitida por la autoridad ambiental correspondiente. El hecho tomó relevancia tras la difusión de imágenes en redes sociales.

La situación fue advertida por autoridades de Cafayate, que iniciaron actuaciones administrativas al tomar conocimiento de la celebración dentro del área protegida. A partir de allí, se avanzó con la correspondiente denuncia ante la Justicia para esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el casamiento.

Desde el Ministerio de producción y Minería de Salta informaron que el documento que circuló como aval del evento no tenía validez oficial. Según precisaron en un comunicado, “no fue emitido por la autoridad ambiental competente”, lo que motivó la intervención inmediata del organismo.

Denuncia por presunta falsificación y actuación de la Justicia

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal de Cafayate, donde se radicó una denuncia por presunta falsificación de instrumento público. El objetivo es determinar responsabilidades en la organización del casamiento y en la utilización del documento apócrifo.

El Ministerio indicó que se activaron los procedimientos administrativos previstos por la normativa vigente para este tipo de situaciones. En ese marco, se busca resguardar la legalidad de los actos administrativos y proteger una zona considerada de alto valor ambiental.

Las autoridades remarcaron que cualquier actividad en áreas naturales protegidas requiere una autorización específica y el cumplimiento de requisitos técnicos. En este caso, el evento se habría desarrollado sin cumplir con esos pasos obligatorios.

Normativa vigente y requisitos para eventos en reservas

Las actividades dentro de reservas naturales están reguladas por la Ley Nº 7.070 de Protección del Medio Ambiente y la Ley Nº 7.107 del Sistema Provincial de Áreas Protegidas. Estas normativas establecen que toda intervención debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa.

Según explicaron desde el organismo, se requiere documentación técnica y una verificación de las condiciones del sitio antes de habilitar cualquier tipo de evento. En ese sentido, el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas no contaría con estos requisitos.

La reserva donde se desarrolló la celebración se ubica sobre la Ruta Nacional 68 y es uno de los principales atractivos turísticos de la región, lo que incrementa la sensibilidad respecto al cuidado ambiental.

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La versión de la propietaria del lugar

Tras conocerse la investigación, una mujer que se presentó como propietaria del inmueble donde se realizó el casamiento aseguró que contaba con los permisos necesarios para llevar adelante la celebración, según informó la Agencia NA.

Además, planteó que se trataría de un espacio privado, lo que, según su interpretación, habilitaría el uso del lugar para este tipo de eventos. Sin embargo, esa postura deberá ser evaluada en el marco de la causa judicial en curso.