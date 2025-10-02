Un adolescente de 13 años falleció este miércoles tras sufrir una grave descompensación cuando era trasladado en un vehículo particular hacia el Hospital Rawson.

Según informó la UFI Delitos Especiales, el menor llegó sin signos vitales al nosocomio y el personal de Policía Científica, Brigada y funcionarios judiciales intervinieron en su domicilio de Villa Los Tilos para cumplir con las medidas de rigor.

La madre y un tío del chico relataron que padecía una discordia cerebral severa, una enfermedad neurológica que le provocaba retraso madurativo, ceguera e imposibilidad de caminar.

Además, señalaron que recibía atención médica constante y contaba con certificado de discapacidad.

Los familiares explicaron que, tras levantarse de la siesta, comenzó a tener dificultades para respirar. Lo trasladaron de urgencia en movilidad particular, pero no lograron llegar a tiempo al hospital.

El médico legista Leandro Munafó confirmó que el adolescente presentaba discapacidad neurológica y motriz, con hipotrofia en los cuatro miembros, sin lesiones externas visibles.

Finalmente, ordenó la realización de una autopsia y el envío de la epicrisis clínica para determinar con precisión la causa de muerte.