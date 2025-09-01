Un adolescente de 15 años, Camilo Isabella Valenzi, murió en un boliche de la localidad bonaerense de Quilmes Oeste, y su familia denuncia que fue agredido dentro del local.

El hecho, que ha generado gran conmoción, ocurrió luego de que el joven ingresara al local utilizando el documento de un amigo mayor de edad.

Según fuentes policiales, Camilo se descompensó y fue trasladado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde llegó sin vida. Sin embargo, su familia y allegados sugieren que la muerte pudo ser el resultado de una agresión.

La fiscal Sandra López, de la UFI N°2 de Berazategui, está a cargo de la investigación. Ordenó una autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Un dato crucial en el caso es que el adolescente sufría de convulsiones que podían ser provocadas por un susto o un golpe, lo que podría coincidir con la versión de sus familiares, quienes creen que fue agredido tras una discusión con la persona que le prestó el DNI, de acuerdo con el portal local La Noticia de Quilmes.

Mientras la justicia trabaja, las redes sociales se han llenado de mensajes de recuerdo y reclamos de justicia. La hermana de Camilo, en un emotivo posteo, pidió a posibles testigos que se acerquen a aportar información para que la muerte del joven "no quede impune".

El trágico final de Camilo también reavivó el debate sobre la responsabilidad de los boliches en el control del ingreso de menores.