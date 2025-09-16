Un ladrón, de 17 años, murió y otro sospechoso, de 24, resultó herido, al ser baleados por un automovilista al que intentaron asaltar. El suceso se registró en el sur del conurbano bonaerense y los pesquisas policiales buscan a un presunto tercer integrante de la banda y también a la víctima de la tentativa de robo, que alcanzó a darse a la fuga.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho, que ocurrió el domingo, pero que se conoció este martes, se produjo en el cruce de calle 10 y Milán, cuando los delincuentes, que se movilizaban a bordo de un Renault Logan, con el dominio terminado en FL, pretendieron desvalijar a un hombre, que circulaba en un coche y que resolvió defenderse al efectuar varios disparos.

Según agregaron los informantes, los individuos sufrieron heridas y, por tal motivo, debieron ser conducidos, de urgencia, al Hospital Materno Infantil Doctor Oscar Alende, donde el menor finalmente perdió la vida; mientras que los médicos del mencionado establecimiento certificaron que el otro joven había sido baleado en la pierna derecha, hallándose totalmente fuera de peligro.

eritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinarON que presentaba un certero impacto de arma de fuego en la región torácica; a la vez que, al requisar el auto quemado, certificaron que tenía dos orificios compatibles con balazos.

A raíz de lo acontecido, servidores públicos de la comisaría 7ª del distrito comenzaron a investigar la situación y averiguaron que el Renault Logan incautado le había sido sustraído, el sábado, a un hombre, que tiene 49 años y que trabaja como remisero mediante una aplicación.

Al dialogar con los efectivos de la seccional, al chofer narró que tres malvivientes lo habían asaltado, tras haber fingido ser clientes, oportunidad en la que reconoció las prendas de vestir de los baleados como las que eran utilizadas por los individuos que lo despojaron del vehículo.

Consta en dicho expediente que el menor que falleció contaba con antecedentes delictivos por asaltos, mientras que al herido se lo notificó de la apertura de un expediente caratulado “Robo de automotor”.

Puede interesarte

Procedimientos

Miembros de la comisaría, apoyados por los integrantes de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal, realizan diferentes procedimientos en el vecindario con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

Intervino en la causa penal el doctor Ricardo Alberto Silvestrini, fiscal de la Unidad Funcional N° 11 de los tribunales de la jurisdicción.