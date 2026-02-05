El violento episodio ocurrió en pleno recorrido y quedó registrado en una serie de videos. La empresa despidió al conductor.

En medio de una discusión que escaló rápidamente a la violencia física, el conductor abandonó el volante para pelearse con un pasajero mientras el vehículo seguía en movimiento.

El hecho, que se conoció en las últimas horas a través de videos virales, muestra escenas que podrían haber terminado en una tragedia: el colectivo circuló sin un conductor, cruzó semáforos en rojo y realizó maniobras erráticas que pusieron en riesgo la vida de peatones y otros automovilistas.

Todo sucedió el domingo 25 de enero, pasadas las 23. Según los registros de las cámaras de seguridad y de los propios pasajeros, la pelea comenzó en el pasillo de la unidad.

En las imágenes se observa cómo el chofer, fuera de sí, suelta la dirección por completo para agarrarse a trompadas.

Mientras la pelea continuaba, la unidad atravesó un semáforo en rojo y se frenó a los pocos metros, cruzándose de carril sin que nadie frenara.

Ante el pánico, varios pasajeros comenzaron a saltar del colectivo antes de que este se detuviera por completo.

Despedido

La reacción de la empresa de transporte no se hizo esperar. Tras la difusión de las pruebas, la compañía decidió despedir al chofer de manera inmediata e “irrevocable”.

Según fuentes consultadas, no sería la primera vez que el conductor presentaba comportamientos agresivos durante su servicio.

Por su parte, el conductor intentó ensayar una defensa a través de un audio enviado a sus compañeros de trabajo.

“Me defendí, la medida es injusta”, sostuvo el colectivero, intentando justificar el abandono del puesto de conducción en pleno trayecto.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre el paradero o el estado de salud del pasajero involucrado en la pelea.