Un chofer de una aplicación fue detenido tras fugarse con las valijas de dos turistas mientras estaban en la puerta de un country en Berazategui. El impactante momento quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Todo ocurrió cuando A.S. (29 años, ruso) y L.P. (38 años, bielorruso) iban en el Toyota Etios blanco. Al intentar ingresar al lugar, el conductor les dijo que no tenía la documentación necesaria y ambos bajaron en la dársena para agarrar su equipaje del baúl.

En ese momento, el conductor aceleró de golpe y se escapó con todas las cosas de los turistas. En la maniobra, uno de ellos sufrió lesiones leves.

El caso quedó a cargo del GTO de la Comisaría 3ra de Berazategui, que inició una investigación urgente. Gracias a la geolocalización de los dispositivos electrónicos robados, los efectivos lograron rastrear el auto hasta una casa en la calle Magdalena, en Lanús.

Con la intervención del Dr. Granado, titular de la UFIJ N° 2 de Berazategui, se ordenó un allanamiento, de acuerdo a lo que informaron fuentes policiales.

En el lugar, la Policía detuvo a E.I.F. (29) y recuperó todos los elementos robados: una laptop, un iPad con auriculares, pasaportes, lentes, un bolso y una prenda de vestir.

El acusado quedó a disposición de la sede judicial local, mientras que las víctimas lograron recuperaron sus cosas.