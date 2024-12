El hermano menor de un jugador del plantel profesional de Colón de Santa Fe resultó con una curiosa y dolorosa lesión este lunes pasado el mediodía luego de que el auto en el que viajaba entró en colisión con un camión con acoplado, en San Genaro, departamento San Jerónimo.

Además el pibe, de 13 años, es jugador de las divisiones inferiores del sabalero y resultó con una curiosa lesión que le generó incluso una intervención quirúrgica producto del impacto soportado por un automóvil Chevrolet Agile con un camión Mercedes Benz con acoplado, en un cruce con alta accidentología como es el de la Ruta Nacional Nro. 34 con la Ruta Provincial Nro. 65, a la altura de esta ciudad del oeste departamental.

Según confirmaron familiares, el chico, de 13 años, hermano de Zahir Yunis, jugador del plantel profesional sabalero, viajaba este lunes junto a otros dos compañeros de las juveniles del rojinegro con un encargado que era el conductor, rumbo a un torneo en Corral de Bustos, Córdoba, en un automóvil particular Chevrolet Ágile, y por circunstancias a determinar, entró en colisión con un vehículo de gran porte, que luego fue secuestrado, según la información policial, por orden del Fiscal Dr. Marcelo Nessier, porque el conductor no tenía la licencia encima y el camión no era de su propiedad.

Rara consecuencia

Producto del impacto, el pibe oriundo de Santo Tomé y criado en Barrio Caima, Desvío Arijón, fue derivado al Samco local, y luego se determinó que sufrió desprendimiento parcial intestinal, cosa que fue descubierta tras una serie de estudios porque estaba sufriendo un dolor muy agudo en su abdomen, motivo por el cual fue intervenido quirúrgicamente y permanecía en terapia intensiva en la Clínica Regional de esta ciudad, sin riesgo para su vida pero con los cuidados que amerita una lesión en ese lugar del cuerpo. Cabe aclarar que el adolescente tenía puesto el cinturón de seguridad e iba en la parte posterior del coche siniestrado.

Tras el choque, intervino personal policial de la Comisaría local, de emergencias del SIES 107 con ambulancias mientras que el resto de los participantes del siniestro vial, resultó ileso o con lesiones muy leves.