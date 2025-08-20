Un camión con acoplado y un auto protagonizaron un siniestro fatal sobre la Autopista Panamericana, en el kilómetro 49 del ramal Campana. Así lo detalló Autopistas del Sol, en el marco de una jornada con lluvias intensas que complican al tránsito en gran parte del AMBA.

La colisión entre los vehículos, ocurrida a la altura de Escobar minutos antes de las 8 de la mañana, causó el fallecimiento de una persona. Este choque fatal tuvo lugar sobre el carril rápido de la autopista mencionada en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por causas que aún restan determinar.

Como se indicó, el trágico episodio ocurrió a la altura de la Ruta Provincial 25. Alrededor de las 8 de la mañana, se informó que personal de AU del Sol y Policía de la zona trabajaba en el lugar a la espera de los peritos.

En tanto, la magnitud del impacto obligó a las autoridades de la empresa, que concesiona la Panamericana, a bloquear el carril rápido durante más de dos horas, lo que genera demoras y complicaciones para quienes transitan hacia CABA. Se recomienda extremar la precaución en la zona.

Del mismo modo, las primeras horas de este miércoles se registraron distintos accidentes, aunque sin desenlaces trágicos. En la avenida Gral. Paz, a la altura de avenida De los Corrales, sentido al Riachuelo, se produjo uno de ellos, ya que dos autos chocaron, pero sin consecuencias físicas para los ocupantes.

Otro impacto entre vehículos se produjo en la esquina de la avenida José María Moreno y Saraza, en Parque Chacabuco. Allí, el SAME atendió a una mujer que quedó atrapada dentro de su auto, mientras que el otro rodado terminó arriba de la vereda.