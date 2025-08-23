Una tragedia ocurrió este sábado por la mañana en la ruta nacional 5 entre Francisco Madero y Juan José Paso. Un camión y un automóvil chocaron y, como consecuencia del fuerte impacto, murieron tres personas que viajaban en el auto.

Según informó el medio bonaerense, Rumores de Pehuajó, el choque se produjo en el kilómetro 389 de la ruta nacional, en el tramo que está entre las localidades de Francisco Madero y Juan José Paso, partido de Pehuajó.

Siempre de acuerdo a la publicación del medio y a las primeras informaciones, en el choque estuvieron involucrados un camión Fiat Iveco, conducido por un hombre de 29 años de Saladillo, y un automóvil Fiat Argo en el que viajaban cuatro personas.

Como consecuencia del fuerte impacto, perdieron la vida en el lugar tres ocupantes del vehículo menor: un adulto de 40 años y dos menores de edad. Una cuarta persona sobrevivió y fue derivada de urgencia al Hospital de Pehuajó para recibir atención médica. Según indicó Radio Mágica Pehuajó, se trata de una mujer de 35 años "con heridas graves", mientras que el camionero "resultó ileso".

El medio detalló que las víctimas serían oriundas de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y se dirigían hacia la provincia de Santa Fe al momento del accidente.

Puede interesarte

Personal policial, bomberos y servicios de emergencias trabajaron en la zona para asistir a los heridos y organizar el tránsito, que permaneció interrumpido durante varias horas. Tras el choque, el camión fue totalmente consumido por el fuego.

Por otra parte, un medio local detalló que se iniciaron actuaciones caratuladas como triple homicidio y lesiones graves culposas ante la UFI 8 de Pehuajó, a cargo del fiscal Schestrom Pablo Teodoro, del Departamento Judicial Trenque Lauquen.