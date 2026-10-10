La mañana de este sábado se vio marcada por un trágico accidente en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 15,5, cerca de la salida de Ugarte. El siniestro involucró a dos rodados y derivó en el incendio de una camioneta Honda HR-V, que quedó prácticamente destruida.

Como consecuencia del impacto, una persona murió en el lugar, mientras que el conductor del otro vehículo involucrado sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano. Por el momento, las causas del deceso son materia de investigación, ya que se intenta determinar si fue producto del choque o del incendio posterior.

La empresa concesionaria AuSol informó sobre la situación a través de sus canales oficiales: “Acceso Norte sentido al Norte km 15.5, altura Ugarte. Dos vehículos, un herido y un fallecido. Un carril habilitado. A la espera de peritos. Desvío a Autopista gratuita, altura Melo. Se registran demoras. Circule con precaución”.

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Debido a las tareas de los peritos de Criminalística y el personal policial, solo un carril se encuentra habilitado en sentido a Provincia. Esta restricción genera una importante congestión que se extiende desde la avenida General Paz y afecta también a la colectora. Se recomienda a los conductores circular con precaución mientras se aguarda el retiro de los vehículos con grúas, lo que podría extender el corte parcial durante varias horas.