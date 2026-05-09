Un potente ciclón extratropical golpea con extrema dureza a distintos puntos de la Costa Atlántica bonaerense, donde el fuerte oleaje, los vientos intensos y la crecida del mar provocaron importantes destrozos, calles anegadas y cortes de energía eléctrica.

El fenómeno climático, derivado de la ciclogénesis que afectó a diferentes regiones del país, generó condiciones críticas en toda la costa y mantiene vigente una doble alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Según el organismo, el escenario adverso se extenderá al menos hasta el mediodía de este sábado.

Uno de los lugares más afectados es Monte Hermoso, donde el mar avanzó sobre la Costanera, superó las barreras de contención y el agua llegó hasta “dos cuadras hacia adentro” de la ciudad. En la intersección de Costanera y peatonal Dufaur, el agua cubrió parte de la rambla y complicó tanto a vecinos como comerciantes.

Las imágenes del temporal rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales. En distintos videos se observa cómo las olas arrastraban una casilla de guardavidas y golpeaban directamente sobre estructuras de la rambla y accesos a la playa.

Desde el Municipio informaron que la fuerza del mar esparció cables, maderas, clavos y otros materiales sobre la Costanera, por lo que se decidió interrumpir el suministro eléctrico por precaución. Gran parte de la población permanece sin energía y las autoridades reiteraron que es “de extrema peligrosidad” circular o permanecer en la zona costera durante la noche y la madrugada.

Además, debido a la magnitud del temporal, en Monte Hermoso se habían suspendido las clases del viernes mientras continúa el monitoreo permanente ante posibles nuevas crecidas.



Mar del Plata paralizó la actividad portuaria

En Mar del Plata, el Consorcio Regional Portuario conformó un comité de emergencias junto a la Prefectura Naval Argentina y dispuso el cese total de la actividad en el puerto.

Las autoridades ordenaron además el cierre de las escolleras norte y sur y solicitaron a los clubes náuticos la suspensión total de actividades deportivas. También exigieron a los amarradores reforzar las embarcaciones ante el violento oleaje, que comenzó a intensificarse desde la noche del viernes.

Necochea, Pinamar y Miramar también afectados

El panorama en Necochea es aún más delicado. Allí se registraron ráfagas de entre 80 y 100 kilómetros por hora, lo que obligó a cerrar la Ruta 288, actualmente inundada e intransitable, además de clausurar el acceso a la escollera local.

Así quedó la costanera de Monte Hermoso #temporal #norteweb



Así quedo después que el ciclón extratropical sacudiera la costa atlántica, provocando inundaciones y destrozos en distintos puntos, con olas de hasta 7 metros de altura y ráfagas de viento de más de 80 kilómetros por… pic.twitter.com/1bsI1727ev — NorteWeb Salta (@nortewebsalta) May 9, 2026

En tanto, en Pinamar y Miramar también se reportaron calles anegadas, caída de árboles y paralización de actividades. En Miramar, las ráfagas superaron los 70 kilómetros por hora.

Por otra parte, la Agencia Federal de Emergencias emitió una advertencia específica por la crecida del mar y señaló que las zonas más comprometidas serían Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales.

Las olas que llegan a la costa no superan los 2.5 metros. El mar está con mucha fuerza, cubre parte de las escolleras. pic.twitter.com/ZRyPwLjnrW — Germán Lagrasta (@germanlagrasta) May 9, 2026

El organismo alertó sobre “condiciones severas especialmente en la ría de Bahía Blanca y en el tramo costero entre Monte Hermoso y Necochea”, por lo que recomendó a operadores portuarios y navegantes extremar las medidas preventivas.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó que durante el sábado las localidades de Villa Gesell y Punta Alta podrían convertirse en las zonas más castigadas por las fuertes ráfagas de viento.