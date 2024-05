Una cajera de un supermercado en España ha sido protagonista involuntaria de uno de los videos más virales de los últimos días. Un cliente del conocido mercado quiso tener un detalle con ella regalándole una caja de bombones y el vídeo ha sido visto por millones de usuarios.

A pesar de tratarse de un gesto bonito y aparentemente inocuo, varias personas han comentado que la trabajadora podría tener problemas con la empresa.

En los primeros compases del vídeo, podemos ver y escuchar como el cliente le pregunta a la cajera si los bombones que quiere comprar están buenos. Ella afirma haberlos probado y le asegura que hará una buena adquisición con ellos.

Tras realizar el pago con tarjeta, el dicharachero cliente sorprende a la trabajadora: “Toma amor, que pases feliz tarde. Son para ti”, le dice mientras le deja el surtido de dulces sobre la caja.

La reacción

La chica, que apenas tiene margen de reacción porque el cliente marcha inmediatamente, hace un primer ademán de negación y sorpresa a la vez. Cuando ve que ya no puede hacer nada, sonríe y se pone las manos en la cara sin acabar de creerse lo que ha vivido. Acto seguido, guarda los bombones e intenta seguir con su trabajo.

El vídeo ha generado un gran interés con más de 8,3 millones de reproducciones en el momento de escribir estas líneas, además de 665.000 'me gusta' y superando los 5.700 comentarios.

“Los q trabajamos cara al público sabemos que no los había probado nunca”. “Bonito detalle, pero por esto, Mercadona sancionará a la trabajadora a pesar de no tener culpa de nada”.“Yo trabajo en un súper y no podemos aceptar cosas”. “La cara d e felicidad que sigue manteniendo después del momento”. “El mejor momento de su semana laboral probablemente”, fueron algunas de las reacciones que recibió la publicación.